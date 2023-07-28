Tamara Bleszynski Ternyata Punya Haters, Wajahnya Sampai Disebut Kayak Nenek Lampir

JAKARTA - Memiliki segudang prestasi dan minim sensasi, Tamara Bleszynski rupanya mempunyai haters. Hal tersebut bahkan diketahui lewat curahan hatinya melalui Instagram pribadinya baru-baru ini.

Dalam keterangan fotonya, Tamara mengatakan bahwa ada orang yang bergunjing tentang parasanya. Bahkan, mereka tak ragu menyebut bahwa wajah dari ibu dua anak tersebut mirip nenek lampir.

"Baru tau aku, aku dikatain muka tua ku kayak ‘Nenek Lampir’," ujar Tamara Bleszynski di Instagramnya baru-baru ini.

Lebih lanjut, mantan istri Mike Lewis ini mengatakan bahwa dirinya tak akan melaporkan haters yang menghina parasnya ke pihak berwajib. Ia pun menyebut jika hinaan tersebut tidak terlalu berpengaruh baginya, mengingat ia bukanlah orang yang sensian dan juga baperan.

Menariknya, Tamara justru mengajak hatersnya untuk memasak bersama. Bahkan, ia juga turut menyertakan foto dirinya bersama anak keduanya, Kenzou, sambil membawa spatula dan panci.

"Awas yahhh kalian yg ngata2in akuhhh, ga…aku ga akan gugat kalian atau laporin kalian…aku ga cengeng/baperan dan sensi. Tapi ingat yah!! Aku punya spatula dan bodyguard dibelakangku yg siap dengan panci…plus..ada kompor juga dibelakangku," papar Tamara.

"Jadi…Yukkk…Kita masak bareng. Nite2, sampai jumpa di Teh Manis @tehmanisbali yah," lanjutnya.