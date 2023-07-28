Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Bleszynski Ternyata Punya Haters, Wajahnya Sampai Disebut Kayak Nenek Lampir

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:35 WIB
Tamara Bleszynski Ternyata Punya Haters, Wajahnya Sampai Disebut Kayak <i>Nenek Lampir</i>
Tamara Bleszynski (Foto: Instagram @tamarableszynskiofficial)
A
A
A

JAKARTA - Memiliki segudang prestasi dan minim sensasi, Tamara Bleszynski rupanya mempunyai haters. Hal tersebut bahkan diketahui lewat curahan hatinya melalui Instagram pribadinya baru-baru ini.

Dalam keterangan fotonya, Tamara mengatakan bahwa ada orang yang bergunjing tentang parasanya. Bahkan, mereka tak ragu menyebut bahwa wajah dari ibu dua anak tersebut mirip nenek lampir.

"Baru tau aku, aku dikatain muka tua ku kayak ‘Nenek Lampir’," ujar Tamara Bleszynski di Instagramnya baru-baru ini.

Lebih lanjut, mantan istri Mike Lewis ini mengatakan bahwa dirinya tak akan melaporkan haters yang menghina parasnya ke pihak berwajib. Ia pun menyebut jika hinaan tersebut tidak terlalu berpengaruh baginya, mengingat ia bukanlah orang yang sensian dan juga baperan.

Tamara Bleszynski dan Kenzou

Menariknya, Tamara justru mengajak hatersnya untuk memasak bersama. Bahkan, ia juga turut menyertakan foto dirinya bersama anak keduanya, Kenzou, sambil membawa spatula dan panci.

"Awas yahhh kalian yg ngata2in akuhhh, ga…aku ga akan gugat kalian atau laporin kalian…aku ga cengeng/baperan dan sensi. Tapi ingat yah!! Aku punya spatula dan bodyguard dibelakangku yg siap dengan panci…plus..ada kompor juga dibelakangku," papar Tamara.

"Jadi…Yukkk…Kita masak bareng. Nite2, sampai jumpa di Teh Manis @tehmanisbali yah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117325/tamara_bleszynski-lcid_large.jpg
Tolong, Tamara Bleszynski Keluhkan Ulah Kuli Bangunan yang Karaoke Hingga Larut Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020009/tamara-bleszynski-diamuk-netizen-usai-protes-proyek-yang-mengganggu-tidur-A9C2ZA6EkK.jpeg
Tamara Bleszynski Diamuk Netizen Usai Protes Proyek yang Mengganggu Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019329/tamara-bleszynski-tak-bisa-tidur-gegara-proyek-di-wilayah-rumahnya-KR0wGTYswm.jpg
Tamara Bleszynski Tak Bisa Tidur Gegara Proyek di Wilayah Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/33/3010328/tamara-bleszynski-tegaskan-unggahan-soal-dilupakan-anak-bukan-untuk-teuku-rassya-PYjJf6BOfb.jpg
Tamara Bleszynski Tegaskan Unggahan Soal Dilupakan Anak Bukan untuk Teuku Rassya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009679/teuku-rassya-tanggapi-curhatan-tamara-bleszynski-soal-dilupakan-anak-h1ev7X68JL.jpg
Teuku Rassya Tanggapi Curhatan Tamara Bleszynski Soal Dilupakan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009675/respons-teuku-rassya-soal-curhatan-tamara-bleszynski-yang-takut-dilupakan-anak-Khy3DwfV2R.jpg
Respons Teuku Rassya soal Curhatan Tamara Bleszynski yang Takut Dilupakan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement