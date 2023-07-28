Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rutin Olahraga dan Jaga Makan, Selebgram Camellianah: Ada Aja yang Body Shaming

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:05 WIB
Rutin Olahraga dan Jaga Makan, Selebgram Camellianah: Ada Aja yang Body Shaming
Camellianah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Camellianah merupakan seorang konten kreator dan selebgram yang menjaga betul pola hidupnya. Pentingnya penampilan bagi seorang perempuan, membuat Camellianah pun menjaga pola makan hingga rutin berolahraga setiap harinya.

Ia sendiri dikenal sebagai seorang selebgram dengan akun Instagram @camellianah yang juga cukup aktif membuat konten TikTok. Awalnya, ia bahkan mengaku hanya iseng hingga akhirnya merasa nyaman untuk terus membagikan konten di media sosialnya.

"Awal hanya iseng upload dengan keseruan setiap hari, eh terus nyaman dan diterusin deh," ungkapnya.

Sebagai publik figur, Camellianah mengatakan bahwa dirinya tak jarang terkena body shaming dari orang-orang diluar sana. Namun, ia memilih untuk tidak menghiraukan hal tersebut.

Camellianah

"Tapi ya gitu ada saja yang body shaming, komen negatif, cuma aku sendiri nggak mikirin sih be yourself and let it flow saja," bebernya.

Sementara itu, seringnya ia mengalami body shaming, membuat dirinya sadar bahwa dirinya harus rutin menjaga penampilannya. Ia bahkan mengaku cukup khawatir jika berat badannya naik.

Saat hal tersebut benar-benar terjadi, Camellianah memilih untuk langsung berolahraga demi mengembalikan bobot badannya ke angka semula.

"Penting banget, suka gampang khawatir kalau berat badanku naik dikit. Itu langsung yang kayak buru-buru olahraga," ujar pemilik akun TikTok @Yourbby.

