Jatuh dari Monkey Bar, Ashanty: Ada Krek di Tulang Belakang Arsy Hermansyah

JAKARTA - Arsy Addara Hermansyah baru saja mengalami kejadian kurang menyenangkan saat tengah bermain. Pasalnya, bocah berusia 8 tahun ini terjatuh dari permainan monkey bar yang memiliki tinggi kurang lebih dua meter.

Hal tersebut jelas membuat Ashanty panik hingga membawa sang putri untuk memeriksakan kondisinya di dokter langganannya. Setelah diperbolehkan pulang dan Ashanty pun kembali menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba dokter langganannya menelepon dan membeberkan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada tulang belakang putrinya.

Panik mendengar penjelasan dokter, Ashanty pun langsung meminta Arsy menuju rumah sakit agar bisa mendapatkan tindakan lebih lanjut. Pasalnya, Arsy sendiri sudah sempat merasakan sakit atau nyeri pada bagian punggungnya akibat insiden tersebut.

"Arsy tuh jatuh lagi main-main gitu, dia jatuh dari ketinggian dua meter. Pas jatuh dari ketinggian dua meter aku bawa ke dokter langganan dia. Habis X-ray kita pulang, katanya aman. Tapi belum bisa ketahuan karena belum 1x24 jam, dia hanya ngilu," kata Ashanty di akun YouTube The Hermansyah.

"Setelah sampai rumah di telepon, kalau hasil X-ray nya udah keluar dan dokter radiologinya udah bacain, ada krek di tulang belakangnya dia," sambungnya.

Sambil menemani putrinya di ruang rawat inap, pelantun Jodohku ini mengatakan bahwa Arsy harus menjalani CT scan dan juga MRI. Terlebih, dokter pertama mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di bagian punggung belakang Arsy.

"Jadi Arsy harus di CT scan karena takutnya kenapa-kenapa. Karena sakitnya tambah dia mulai nyeri dan badannya mulai anget dan di CT scan dan MRI," terang Ashanty.