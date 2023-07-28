Hubungan Makin Dekat, Luna Maya dan Maxime Bouttier Santai Kepergok Gandengan Tangan

JAKARTA - Artis Luna Maya dan Maxime Bouttier kembali menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Meski belum menjawab pertanyaan soal hubungan antara mereka, keduanya kerap kali muncul bersama dan tampil layaknya pasangan kekasih.

Sama seperti yang terlihat baru-baru ini, dalam video yang beredar, Luna dan Maxime tampak berjalan berdampingan di sebuah pusat perbelanjaan. Bukan hanya sekedar berjalan berdampingan, Maxime dan Luna pun terlihat saling menggandeng tangan satu sama lain.

Dalam unggahan tersebut, Luna terlihat cantik mengenakan dress motif abstrak. Sementara Maxime terlihat santai mengenakan kemeja panjang putih berikut celana jeans.

Momen yang berhasil diabadikan dan dibagikan dalam akun Instagram @maximemoon tersebut sontak membuat netizen ramai. Apalagi keduanya tetap terlihat santai dan menunjukkan kemesraan mereka meski banyak diperhatikan oleh orang-orang di tempat tersebut.

Unggahan tersebut sontak ramai dibanjiri oleh komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit yang mendoakan hubungan antara Luna dan Maxie agar bisa berakhir bahagia.

BACA JUGA: Luna Maya Akui Belum Pernah Bertemu dengan Orang Tua Maxime Bouttier

"Anjirrrr gw happy banget, teman-teman mari kita sama-sama mendoakan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya pasangan ini cepat di halalkan,aku percaya jika banyak orang yang mendoakan maka akan di Kabul oleh yang di atas," kata nonay***.

"Aku terharu bahagia min,,ya Allah Luna Maxime berhak bahagia semoga mereka jodoh langgeng dan sukses terus,,,dn dijauhkan dr org yg julid dn berpenyakit hati.... Jaya jaya jaya," sambung iyuni***.