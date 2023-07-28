Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Enji Kangen Anak Ayu Ting Ting, Boy William: Enggak Usah Diusik Lagi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:04 WIB
Enji Kangen Anak Ayu Ting Ting, Boy William: Enggak Usah Diusik Lagi
Boy William dan Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Boy William menanggapi soal kabar Ayu Ting Ting yang menjadi sorotan usai marah ke awak media karena menyinggung tentang Henry Baskoro alias Enji sang mantan suami, di depan putrinya.

Sebagai sahabat, Boy William tidak mau mencampuri urusan itu. Ia hanya memberikan doa terbaik untuk sang pelantun Alamat Palsu.

"Itu rumah tangganya dia, gue enggak tahu apa-apa. Doain aja yang terbaik buat keluarganya," kata Boy, dikutip dari Infotainment Kiss Pagi, Jumat (28/7/2023).

Namun, Boy William mengimbau agar semua pihak tidak mengusik kehidupan Ayu Ting Ting lagi dengan masa lalunya. Menurutnya, sang pedangdut kini sudah bahagia.

"Tapi Ayu udah happy sekarang. Bagi gue kalau udah happy, udah enggak usah diusik-usik lagi, kasihan," ungkap Boy.

Halaman:
1 2
