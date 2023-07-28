Arsy Hermansyah Jatuh dari Monkey Bar Setinggi 2 Meter

JAKARTA - Putri pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty, Arsy Addara Musicia Nur Hermansyah, mengalami kejadian kurang menyenangkan. Bocah 8 tahun ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani rawat inap lantaran jatuh dari permainan setinggi dua meter.

Hal tersebut pun diungkapkan langsung oleh Ashanty dalam akun YouTube The Hermansyah. Saat menemani Arsy di kamar rawat inap, pelantun Jodohku ini mengatakan bahwa Arsy harus menjalani CT scan dan juga MRI lantaran ada sesuatu di bagian punggung belakangnya.

"Arsy tuh jatuh lagi main-main gitu, dia jatuh dari ketinggian dua meter. Pas jatuh dari ketinggian dua meter aku bawa ke dokter langganan dia. Habis X-ray kita pulang, katanya aman. Tapi belum bisa ketahuan karena belum 1x24 jam, dia hanya ngilu," ungkap Ashanty dalam akun YouTubenya.

"Setelah sampai rumah di telepon, kalau hasil X-ray nya udah keluar dan dokter radiologinya udah bacain, ada krek di tulang belakangnya dia. Jadi Arsy harus di CT scan karena takutnya kenapa-kenapa. Karena sakitnya tambah dia mulai nyeri dan badannya mulai anget dan di CT scan dan MRI," sambungnya.

Sementara itu, Arsy yang berbaring di atas tempat tidur juga sempat mengungkapkan kronologi jatuhnya ia dari ketinggian dua meter. Di hadapan kamera, kakak dari Arsya Hermansyah ini mengatakan bahwa dirinya jatuh dari permainan monkey bar, lantaran tangan kirinya tak mampu untuk menahan bobot tubuhnya. Ditambah, alat permainan tersebut licin, sehingga membuat tangan kirinya terlepas dari besi pegangan.

"Arsy lagi main monkey bar. Nah terus Arsy kan udah bisa yang satu, Arsy mau coba (bar) yang kedua, udah yang kedua tangan kirinya gak kuat. Terus mau yang ketiga langsung tangan kirinya jatuh," papar Arsy.