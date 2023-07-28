8 Artis Cantik Punya Bisnis Perhiasan, Omsetnya Capai Miliaran Rupiah per Bulan

JAKARTA - Deretan artis cantik punya bisnis perhiasan. Selain penghasilan mereka dari dunia hiburan, sumber pemasukan jangka panjang para artis ini adalah bisnis perhiasan.

Mafhum, dari bisnis itu para artis ini bisa meraup omset hingga miliaran rupiah per bulan. Namun, tak semua bisnis perhiasan artis yang berbuah manis karena beberapa justru harus gulung tikar.

Lantas siapa saja artis cantik yang punya bisnis perhiasan? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Sandra Dewi

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@sandradewi88)

Sandra Dewi menjalankan bisnis perhiasan emas berlabel Sandra Dewi Gold, pada 2019. Perhiasan emas berkadar 75,5 persen itu terdiri dari empat konsep: Princess Style, Eastern Fortune, Fairy Tale, dan Flower Garden.

2.Prilly Latuconsina

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

Artis cantik punya bisnis perhiasan selanjutnya adalah Prilly Latuconsina yang mendirikan ILY Gold. Menariknya, perhiasan milik aktris 26 tahun tahun tersebut mengawinkan gemstone dengan emas standar SNI 9 karat atau kadar 37,5 persen.

3.Shandy Aulia

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@shandyaulia)

Setelah sukses dengan bisnis skincare, Shandy Aulia menjajal peruntungan di bidang perhiasan. Menariknya, bisnis berlabel Miss Claire Jewelry itu ditujukan untuk anak-anak dengan harga berkisar dari Rp2 juta hingga Rp7 juta.

4.Roro Fitria

Artis cantik punya bisnis perhiasan selanjutnya adalah Roro Fitria. Dia memiliki ragam perhiasan yang diwarisi dari sang nenek. Sehingga tak jarang perhiasan emas koleksinya memiliki bentuk unik dengan nilai jual yang tinggi.

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@roro.fitria1989)

Dalam wawancara pada 2016, Roro Fitria blakblakan mengaku, mendulang keuntungan fantastis dengan menjual perhiasan miliknya tersebut. Dia bisa mengantongi omset dari Rp500 juta hingga Rp3 miliar per bulan.