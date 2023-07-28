Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Artis Cantik Punya Bisnis Perhiasan, Omsetnya Capai Miliaran Rupiah per Bulan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |07:30 WIB
8 Artis Cantik Punya Bisnis Perhiasan, Omsetnya Capai Miliaran Rupiah per Bulan
Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96/@shandyaulia)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis cantik punya bisnis perhiasan. Selain penghasilan mereka dari dunia hiburan, sumber pemasukan jangka panjang para artis ini adalah bisnis perhiasan.

Mafhum, dari bisnis itu para artis ini bisa meraup omset hingga miliaran rupiah per bulan. Namun, tak semua bisnis perhiasan artis yang berbuah manis karena beberapa justru harus gulung tikar.

Lantas siapa saja artis cantik yang punya bisnis perhiasan? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Sandra Dewi

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Sandra Dewi/Instagram/@sandradewi88)

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@sandradewi88)

Sandra Dewi menjalankan bisnis perhiasan emas berlabel Sandra Dewi Gold, pada 2019. Perhiasan emas berkadar 75,5 persen itu terdiri dari empat konsep: Princess Style, Eastern Fortune, Fairy Tale, dan Flower Garden.

2.Prilly Latuconsina

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Prilly Latuconsina/Instagram/@prillylatuconsina96)

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

Artis cantik punya bisnis perhiasan selanjutnya adalah Prilly Latuconsina yang mendirikan ILY Gold. Menariknya, perhiasan milik aktris 26 tahun tahun tersebut mengawinkan gemstone dengan emas standar SNI 9 karat atau kadar 37,5 persen.

3.Shandy Aulia

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@shandyaulia)

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@shandyaulia)

Setelah sukses dengan bisnis skincare, Shandy Aulia menjajal peruntungan di bidang perhiasan. Menariknya, bisnis berlabel Miss Claire Jewelry itu ditujukan untuk anak-anak dengan harga berkisar dari Rp2 juta hingga Rp7 juta.

4.Roro Fitria

Artis cantik punya bisnis perhiasan selanjutnya adalah Roro Fitria. Dia memiliki ragam perhiasan yang diwarisi dari sang nenek. Sehingga tak jarang perhiasan emas koleksinya memiliki bentuk unik dengan nilai jual yang tinggi.

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@roro.fitria1989)

Artis cantik punya bisnis perhiasan. (Foto: Instagram/@roro.fitria1989)

Dalam wawancara pada 2016, Roro Fitria blakblakan mengaku, mendulang keuntungan fantastis dengan menjual perhiasan miliknya tersebut. Dia bisa mengantongi omset dari Rp500 juta hingga Rp3 miliar per bulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169318/artis_cantik_hobi_berkuda-NlPm_large.jpg
6 Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Rajin Ikut Kejuaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168251/nathalie_holscher_dan_olla_ramlan-a0HW_large.jpg
2 Artis Cantik Putuskan Jadi Disk Jockey usai Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143057/yuki_kato-Bc9w_large.jpg
7 Artis Cantik Indonesia Berdarah Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/33/3135943/nindy_ayunda_x_irish_bella-KiAd_large.jpg
2 Artis Cantik Ceraikan Suami Buntut Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/33/3119329/wendy_walters-szcr_large.jpg
5 Artis Cantik Hobi Naik Gunung, Ada yang Berambisi Taklukkan Puncak Carstensz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090187/rebecca_klopper-PbRJ_large.jpg
3 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Fadly Faisal, Nomor 2 Putus Imbas Skandal Video Syur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement