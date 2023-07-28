Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Inara Rusli soal Isu Didekati Pengacara Muda

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:11 WIB
Kata Inara Rusli soal Isu Didekati Pengacara Muda
Inara Rusli jawab isu didekati pengacara muda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Inara Idola Rusli dan Virgoun telah hancur. Keduanya tak menemukan titik temu dan bersiap berakhir dengan perceraian.

Di tengah proses perceraian, muncul isu Inara Rusli disebut-sebut didekati oleh beberapa pengacara muda. Eks personel girlband Bexxa itu enggan memberikan komentar apapun.

 BACA JUGA:

Kata Inara Rusli soal Isu Didekati Pengacara Muda

Terkait hal tersebut, Inara Rusli enggan memberikan tanggapan. "Aduh nggak berani komentar, belum ketok palu, sidang aja belom kelar," ujar Inara Rusli saat ditemui di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

Inara saat ini masih fokus pada persidangan masih bergulir di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat.

"Yaudah namanya orang deketin, masa kita pasang barikade, emang demo,"ucap Inara sembari tertawa.

Inara juga harus fokus pada pekerjaannya, kini dirinya telah bekerjasama dengan sejumlah brand-brand ternama. Dia beralasan bahwa pekerjaan harus diambil, lantaran harus membiayai anak-anaknya, kini tengah menjalani sekolah.

"Tabungan banyak tapi tanggungan juga banyak gimana dong, sekolah anak mahal. Apalagi masih kecil jadi harus ngerti aja," bebernya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
