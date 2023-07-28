Gara-Gara Ini, Sikap Catheez di Angkringan Kena Semprot Netizen

JAKARTA - Catheez mengajak youtuber asal Jepang Yusuke ke angkringan di momen makan malam. Itu adalah kali pertama Catheez berkunjung ke warung tenda yang menjual aneka macam lauk dan sate berbagai jenis dengan harga murah meriah.

Tapi, bukannya fokus pada sesi menyantap kuliner pinggir jalan bersama Yusuke, netizen malah menyoroti sikap Catheez saat mengambil lauk pauk di gerobak angkringan. Games sekaligus konten kreator ini sempat bergurau dengan Yusuke sambil mengambil beberapa tusukan sate, menaruhnya di piring pria Jepang itu, tapi kemudian dikembalikan lagi ke wadah semula.

Selain itu, Catheez juga mengambil sepotong tempe menggunakan capitan dan mengendus baunya terlebih dahulu. Tak lama, tempe tersebut malah terjatuh ke tanah. Sikap Catheez ini pun dinilai kurang menghargai penjual angkringan. Mereka lantas mengingatkan Catheez atas tingkahnya tersebut.

"Just reminder semoga tetep respect ke siapapun yang ditemui yaa, karena tadi ada yang kelihatannya polos tapi jatuhnya seperti ga respect seperti mengecek bau sate-sateannya di depan penjual, terus masalah sakit perut karena es/makanan yang takutnya ga higienis di depan penjualnya langsung," kata netizen, dikutip pada Jumat (28/7/2023).

"Di video ini kayak terlalu kurang enak dilihat karena sifatnya berlebihan makanan di angkringan untuk semua orang bukan hanya untuk kalian jadi sebaiknya jangan di ambil banyak terus dikembalikan, makanan di cium terus dikembalikan, makanan dijatuhkan itu bapaknya kasihan dagangannya," ujar netizen.

Banyaknya komentar netizen yang menyoroti sikap Catheez saat mengambil lauk angkringan, dirinya pun langsung bereaksi. Tak kesal pada netizen, Catheez justru berbesar hati menerima masukan.

Tak itu saja, dia juga menjelaskan alasan mengapa sampai mencium makanan. Rupanya, ini sudah menjadi kebiasaan Catheez sejak dulu.

"Dan aku gatau aku sendiri yang kaya gini atau ada yang sama.. tapi memang dari dulu aku punya kebiasaan mau makanan apapun selalu aku cium dulu, jadi aku pikir itu normal.. jadi buat yang salah paham aku merasa jijik dll karna ngendus-ngendus itu jelas nggak ya," kata tulis Catheez di kolom komentar video YouTube-nya.