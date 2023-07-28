Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Super Sibuk, Cinta Laura Bagikan Jadwal 4 Hari Termasuk saat Kunjungi Masohi

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |09:25 WIB
Super Sibuk, Cinta Laura Bagikan Jadwal 4 Hari Termasuk saat Kunjungi Masohi
Cinta Laura (foto: Instagram Cinta Laura)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura sehari-harinya sangat disibukkan oleh sejumlah aktivitas padat. Sebagai seorang public figure, setiap hari ada saja kegiatan yang menyita waktu dan bahkan sampai mengharuskannya menyebrangi lautan!

Lewat video berdurasi sekitar 2 menit, Cinta Laura membagikan apa saja yang dia lakukan dalam waktu empat hari. Bagi Cinta, klaim 'sibuk' bukan sebatas karangan yang dibuat-buat, melainkan memang hari-hari artis cantik keturunan Jerman ini memang penuh aktivitas.

Super Sibuk, Cinta Laura Bagikan Jadwal 4 Hari Termasuk saat Kunjungi Masohi

"Saya TIDAK BISA membuat “A Day In My Life” begitu saja karena hari-hari saya biasanya berjalan seperti ini. Ketika saya mengatakan saya sibuk, saya benar-benar tidak berusaha membuat alasan," kata Cinta Laura, dikutip pada Jumat (28/7/2023).

Hari pertama di Jakarta diawali dengan latihan dance sebelum dirinya syuting podcast bertajuk Bicara Cinta bersama narasumber. Dan, syuting sepertinya berlangsung cukup lama karena Cinta lanjut pada sesi podcast serupa namun kali ini menghadirkan bintang tamu spesial yakni Arya Vasco, kekasihnya sendiri.

Lanjut hari kedua, kegiatan Cinta Laura cukup beragam. Mulai dari latihan dance, photoshoot, meeting bersama Eka Gustiwana, yang semua itu tentunya tidak sebentar. Masih di hari yang sama, pada malam hari Cinta harus segera menuju bandara untuk terbang ke Maluku.

Di hari ketiga, perjalanan Cinta Laura berlanjut ke daerah Masohi, yang akhirnya membuat dia menuai banyak pujian dari masyarakat. Cinta rela sampai menyebrangi lautan dari Pelabuhan Tulehu dengan kondisinya ombak yang tak cukup baik.

"Dia mau loh datang jauh-jauh naik speed Malteng dengan keadaan laut yang lagi begini, saya saja keringat dingin saking ngerinya terombang-ambing, dan dia gak ada komplain," kata akun instagram @bellafajrah.

Di Masohi, Cinta juga menyempatkan diri bertemu dengan para korban pelecehan seksual. Tak ragu, Cinta pun memberikan pelukan hangat, sampai mengabulkan permintaan mereka.

Kegiatan Cinta Laura di Maluku rupanya juga meninggalkan kesan manis untuk pelantun lagu 'Markisa'.

"On a different note, Maluku - I Love You," tulis Cinta Laura.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180472/cinta_laura_dan_arya_vasco-CKwH_large.jpg
Arya Vasco Akui Belum Ada Target Menikah meski Sudah Bertemu Keluarga Cinta Laura di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146198/cinta_laura-N0WM_large.jpg
Cinta Laura Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Kemajuan untuk Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139755/syahrini-YcQK_large.jpg
Melenggang di Cannes Film Festival 2025, Syahrini Dapat Penghargaan dari UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139738/cinta_laura-6h0i_large.jpg
Cinta Laura Tampil Memukau di Cannes Film Festival 2025, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110017/cinta_laura-OrAw_large.jpg
Cinta Laura Bersih-bersih Sampah di Jakarta Bareng Fans, Netizen Salut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/206/3097406/cinta_laura-91Rb_large.jpg
Cinta Laura Nekat Lakukan Adegan Ekstrem Tanpa Pemeran Pengganti di Film Panggonan Wingit 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement