Super Sibuk, Cinta Laura Bagikan Jadwal 4 Hari Termasuk saat Kunjungi Masohi

JAKARTA - Cinta Laura sehari-harinya sangat disibukkan oleh sejumlah aktivitas padat. Sebagai seorang public figure, setiap hari ada saja kegiatan yang menyita waktu dan bahkan sampai mengharuskannya menyebrangi lautan!

Lewat video berdurasi sekitar 2 menit, Cinta Laura membagikan apa saja yang dia lakukan dalam waktu empat hari. Bagi Cinta, klaim 'sibuk' bukan sebatas karangan yang dibuat-buat, melainkan memang hari-hari artis cantik keturunan Jerman ini memang penuh aktivitas.

"Saya TIDAK BISA membuat “A Day In My Life” begitu saja karena hari-hari saya biasanya berjalan seperti ini. Ketika saya mengatakan saya sibuk, saya benar-benar tidak berusaha membuat alasan," kata Cinta Laura, dikutip pada Jumat (28/7/2023).

Hari pertama di Jakarta diawali dengan latihan dance sebelum dirinya syuting podcast bertajuk Bicara Cinta bersama narasumber. Dan, syuting sepertinya berlangsung cukup lama karena Cinta lanjut pada sesi podcast serupa namun kali ini menghadirkan bintang tamu spesial yakni Arya Vasco, kekasihnya sendiri.

Lanjut hari kedua, kegiatan Cinta Laura cukup beragam. Mulai dari latihan dance, photoshoot, meeting bersama Eka Gustiwana, yang semua itu tentunya tidak sebentar. Masih di hari yang sama, pada malam hari Cinta harus segera menuju bandara untuk terbang ke Maluku.

Di hari ketiga, perjalanan Cinta Laura berlanjut ke daerah Masohi, yang akhirnya membuat dia menuai banyak pujian dari masyarakat. Cinta rela sampai menyebrangi lautan dari Pelabuhan Tulehu dengan kondisinya ombak yang tak cukup baik.

"Dia mau loh datang jauh-jauh naik speed Malteng dengan keadaan laut yang lagi begini, saya saja keringat dingin saking ngerinya terombang-ambing, dan dia gak ada komplain," kata akun instagram @bellafajrah.

Di Masohi, Cinta juga menyempatkan diri bertemu dengan para korban pelecehan seksual. Tak ragu, Cinta pun memberikan pelukan hangat, sampai mengabulkan permintaan mereka.

Kegiatan Cinta Laura di Maluku rupanya juga meninggalkan kesan manis untuk pelantun lagu 'Markisa'.

"On a different note, Maluku - I Love You," tulis Cinta Laura.

