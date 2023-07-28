Keren, Cinta Laura Datangi Masohi Tanpa Dibayar dan Sempatkan Bertemu Korban Pelecehan

JAKARTA - Cinta Laura banjir pujian dari warganet setelah mengetahui bahwa kunjungannya ke Masohi, Maluku Tengah tak dibayar sepeserpun.

Kunjungan Cinta ke Masohi dimaksudkan untuk merayakan Hari Anak yang jatuh pada 23 Juli lalu. Kepribadian cinta yang luar biasa ini ternyata dibeberkan melalui akun instagram Bella Fajrah Musfira, istri dari Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy.

“Banyak yg penasaran berapa kita bayar Cinta Laura untuk dia mau ke Masohi? Saya jawab jujur ya, Cinta Laura TIDAK DIBAYAR,” ujar Bella via Instagram story, Kamis (27/6/2023).

Tak usai disitu, Bella mengungkapkan jika Cinta bahkan memberikan sumbangan puluhan juta. Cinta bahkan tak mengajukan syarat sedikitpun setelah mengetahui kegiatan yang akan ia isi mayoritas dihadiri oleh anak-anak.

Untuk mencapai Masohi, Bella menceritakan Cinta rela menaiki speedboat meski keadaan ombak yang tergolong besar.

“Ini Cinta Laura ada di kursi belakang saya. Bayangkan dia mau loh datang jauh naik speed dengan keadaan laut yang lagi begini, saya saja keringat dingin saking ngerinya terombang ambing. Dan dia gak ada complain,” tambah Bella.

Tiba di Masohi, wanita berusia 29 tahun ini meminta untuk dipertemukan dengn anak-anak korban pelecehan seksual. Dalam pertemuan Cinta dan anak-anak tersebut, Bella menggambarkan bagaimana Cinta sempat menangis dan memeluk para korban dan berjanji untuk memenuhi keinginan mereka.

“Yang satu minta baju sekolah, yang satu lagi minta gitar karna suka musik,” katanya.

