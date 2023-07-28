Harimau Benggala Alshad Ahmad Mati, WWF: Satwa Liar Bukan Peliharaan

JAKARTA - WWF Indonesia memberikan pernyataan keras dalam merespons kematian seekor harimau yang dipelihara oleh influencer. Meski tidak menyebutkan nama influencer, diduga WWF Indonesia merespons peristiwa matinya harimau benggala bernama Cenora yang dipelihara oleh Alshad Ahmad yang terjadi belakangan ini.

Melalui pernyataan resmi yang dicuit di akun Twitter resmi mereka, WWF Indonesia mengatakan satwa liar bukanlah satwa peliharaan manusia. Mengambil satwa liar dari habitatnya menurut WWF Indonesia akan berdampak pada berkurangnya populasi satwa liar di alam.

BACA JUGA: Alshad Ahmad Jawab Tudingan Harimau Mati karena Konten YouTube

Hal itu justru akan berdampak negatif pada rantai makanan dan ekosistem secara keseluruhan.

"Mari bersama-sama melestarikan satwa liar dengan jangan membeli, jangan mengonsumsi, dan laporkan otoritas setempat bila mengetahui adanya perdagangan satwa liar dilindungi di sekitar kita," tulis WWF Indonesia.

Mereka bahkan mengingatkan lagi akan bahaya memelihara satwa liar. Salah satu dampak negatif yang terjadi dari memelihara satwa liar adalah potensi terjadinya Zoonosis. Diketahui Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari satwa liar ke manusia yang kemudian ditularkan dari manusia ke manusia sehingga menjadi pandemi dunia.

"Masih ingat kasus Covid-19? Kasus ini dipercaya ditularkan dari satwa kelelawar. Ini juga dapat terjadi jika kita memelihara satwa liar yang dapat menularkan virus atau bakteri yang terdapat di satwa tersebut," terang WWF Indonesia.