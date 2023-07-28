Virgoun Bantah Minta Inara Rusli Cabut Laporan Dugaan Perzinaan

Virgoun bersama tim kuasa hukum. (Foto: Ravie/MPI)

JAKARTA - Pihak Virgoun membantah meminta Inara Rusli untuk mencabut laporan dugaan perzinaan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya.

Hal ini diungkap oleh kuasa hukum Virgoun, Sandy Arifin, setelah mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan terkait laporan Inara tersebut.

"Nggak ada sih, omongan itu nggak ada ke Inara. Lebih ke antara keluarga aja. Kalau untuk saya dan Inara yang punya urusan, kita belum ada obrolan," ucap Sandy Arifin, ditemui di Polda Metro Jaya, 27 Juli 2023.

Dalam pemeriksaannya, Virgoun diketahui menerima 22 pernyataan dari tim penyidik. Namun, Virgoun enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya hari ini yang beragendakan klarifikasi.