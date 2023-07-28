Sinopsis Film Criminal, Kesinambungan Misi Lewat Transplantasi Ingatan

JAKARTA - Sinopsis film Criminal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Criminal adalah film thriller aksi Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh Ariel Vromen dan ditulis oleh Douglas Cook dan David Weisberg.

Film ini dibintangi oleh Alice Eve, Gal Gadot, Michael Pitt, Jordi Mollà, Antje Traue, Scott Adkins, Amaury Nolasco, dan Ryan Reynolds.

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 30% berdasarkan 138 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,41/10.

Film ini bercerita tentang seorang terpidana yang ditanamkan ingatan agen CIA yang telah meninggal untuk menyelesaikan sebuah tugas. Film tersebut dibintangi oleh Kevin Costner, Gary Oldman, dan Tommy Lee Jones, dalam kolaborasi kedua di antara ketiganya setelah film tahun 1991 JFK.

Sinopsis Film Criminal

Industrialis Spanyol yang menjadi anarkis Xavier Heimdahl mengatur rekannya Jan Strook—seorang peretas yang dikenal sebagai the Dutchman —untuk membuat program yang memungkinkan pemiliknya melewati semua kode komputer yang melindungi kode pertahanan nuklir dunia.

The Dutchman panik dan berusaha menyerahkan rahasianya kepada agen CIA Bill Pope. Meskipun Pope membawa the Dutchman itu ke rumah persembunyian dan mendapatkan kembali uang untuk membayar jasanya, dia ditangkap oleh anak buah Heimdahl dan disiksa sampai mati sebelum dia dapat memberi tahu siapa pun di mana dia menyembunyikan orang Belanda itu.

Putus asa untuk menemukan the Dutchman itu, pengawas Pope, Quaker Wells, menghubungi Dr. Micah Franks, yang telah mengembangkan pengobatan yang secara teoritis dapat menanam pola ingatan orang mati ke orang hidup. Franks meminta agar mereka "mencangkokkan" pengetahuan Pope ke dalam otak terpidana Jerico Stewart, yang menerima kerusakan di lobus frontalnya karena dilecehkan sebagai seorang anak dan secara efektif adalah seorang sosiopat.

