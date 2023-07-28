Sinopsis Film Self Less, Kematian dan Hidup Baru Ryan Reynolds

JAKARTA - Sinopsis film Self/Less akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Self/less adalah film thriller aksi fiksi ilmiah Amerika 2015 yang disutradarai oleh Tarsem Singh, diproduksi oleh Ram Bergman dan James D. Stern dan ditulis oleh Alex dan David Pastor.

Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber, Derek Luke, dan Ben Kingsley. Banyak elemen film yang mirip dengan film Seconds tahun 1966.

Film tersebut menurut ulasan Rotten Tomatoes mendapatkan peringkat 19% berdasarkan 143 ulasan, dan peringkat rata-rata 4,7/10.

Sinopsis Film Self/Less

Film ini bercerita tentang seorang taipan bisnis dan miliarder bernama Damian Hale, yang didiagnosis menderita penyakit mematikan. Namun, dia berhasil menyelamatkan hidupnya dengan bantuan Profesor Albright, yang memindahkan kesadaran Hale ke tubuh baru yang lebih muda.

Film ini diawali Damian Hale yang didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Dia menemukan kartu nama yang mengarahkannya ke Profesor Albright, yang memberitahunya tentang prosedur medis, di mana kesadaran seseorang dipindahkan ke tubuh baru.

Damian menyetujui prosedur tersebut dan mengikuti instruksi Albright untuk melakukan kematiannya sendiri. Albright kemudian memindahkannya ke tubuh baru yang lebih muda, dan meresepkan obat untuk meringankan halusinasi yang dia klaim sebagai efek samping dari prosedur tersebut.

Damian memulai hidup baru di New Orleans dengan nama penyamaran Edward Kidner dan dengan cepat berteman dengan tetangganya Anton. Dia kemudian lupa meminum obatnya dan mengalami halusinasi seorang wanita dan anak. Damian (sebagai Edward) mempertanyakan Albright, yang menolaknya, tetapi secara tidak sengaja menyebutkan detail halusinasi yang tidak diungkapkan Damian.

Albright kemudian mengatur agar Damian berlibur di Hawaii, tetapi Damian, yang yakin bahwa halusinasi adalah ingatan yang nyata, mengidentifikasi tengara yang dia lihat dalam penglihatannya dan menuju ke sebuah rumah pertanian di luar St. Di sana, dia menemukan wanita itu, Madeline, yang bereaksi terhadapnya sebagai suaminya yang tampaknya telah meninggal, Mark.

