Dibuat 145 Tahun Silam, Ini 3 Film Pertama di Dunia

JAKARTA - Film pertama di dunia akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Tiga film pertama dibuat sejak 145 tahun lalu.

Pada awalnya, film masih berbentuk sederhana. Bahkan film tersebut masih bisu tanpa ada suara seperti saat ini. Pada awalnya, film bisu adalah hal wajar, sedangkan film suara merupakan suatu terobosan baru di industri film.

Film The Jazz Singer (1927) diklaim sebagai film suara pertama. Lalu, bagaimana era sebelum film suara? Berikut 3 film pertama di dunia.

1. The Horse In Motion (1878)





Terobosan gambar bergerak ini dicapai dengan menggunakan beberapa kamera dan menyusun gambar individu menjadi satu gambar bergerak.

The Horse In Motion sebuah gambar bergerak. Harus dipahami The Horse In Motion tidak seperti film yang saat ini kita pahami dengan cerita yang utuh.

Film ini dibuat untuk menjawab secara ilmiah pertanyaan yang diperdebatkan secara populer selama era ini: Apakah keempat kuku kuda pernah lepas dari tanah pada saat yang sama saat kuda itu berlari kencang? Video tersebut membuktikan bahwa mereka memang ada dan, yang lebih penting, lahirlah gambar bergerak (motion photography).

2. Roundhay Garden Scene (1888)





Film gambar bergerak paling awal di dunia yang masih bertahan, yang menunjukkan aksi berurutan yang sebenarnya adalah Roundhay Garden Scene. Ini adalah film pendek yang disutradarai oleh Louis Le Prince. Meskipun hanya berdurasi 2,11 detik, secara teknis ini adalah sebuah film. Menurut Guinness Book of Records, ini adalah film tertua yang masih ada.

