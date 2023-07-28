Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Dibuat 145 Tahun Silam, Ini 3 Film Pertama di Dunia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |04:30 WIB
Dibuat 145 Tahun Silam, Ini 3 Film Pertama di Dunia
3 Film Pertama di Dunia (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film pertama di dunia akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Tiga film pertama dibuat sejak 145 tahun lalu.

Pada awalnya, film masih berbentuk sederhana. Bahkan film tersebut masih bisu tanpa ada suara seperti saat ini. Pada awalnya, film bisu adalah hal wajar, sedangkan film suara merupakan suatu terobosan baru di industri film.

 BACA JUGA:

Film The Jazz Singer (1927) diklaim sebagai film suara pertama. Lalu, bagaimana era sebelum film suara? Berikut 3 film pertama di dunia.

1. The Horse In Motion (1878)

Dibuat 145 Tahun Silam, Ini 3 Film Pertama di Dunia

Terobosan gambar bergerak ini dicapai dengan menggunakan beberapa kamera dan menyusun gambar individu menjadi satu gambar bergerak.

The Horse In Motion sebuah gambar bergerak. Harus dipahami The Horse In Motion tidak seperti film yang saat ini kita pahami dengan cerita yang utuh.

Film ini dibuat untuk menjawab secara ilmiah pertanyaan yang diperdebatkan secara populer selama era ini: Apakah keempat kuku kuda pernah lepas dari tanah pada saat yang sama saat kuda itu berlari kencang? Video tersebut membuktikan bahwa mereka memang ada dan, yang lebih penting, lahirlah gambar bergerak (motion photography).

2. Roundhay Garden Scene (1888)

Roundhay Garden Scene

Film gambar bergerak paling awal di dunia yang masih bertahan, yang menunjukkan aksi berurutan yang sebenarnya adalah Roundhay Garden Scene. Ini adalah film pendek yang disutradarai oleh Louis Le Prince. Meskipun hanya berdurasi 2,11 detik, secara teknis ini adalah sebuah film. Menurut Guinness Book of Records, ini adalah film tertua yang masih ada.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/206/3157950/anne_hathaway-gXyt_large.jpg
4 Bintangi The Devil Wears Prada 2, Adele Bakal Terlibat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/206/3157376/film_paramount_dan_hybe-wp5h_large.jpg
Paramount dan HYBE Garap Film Bertema K-Pop, Eric Nam dan Ji Young Yoo Jadi Aktor Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/206/3142069/final_destination-ifHp_large.jpg
Seperti di Film, Penonton Ini Hampir Mati saat Nonton Final Destination Bloodlines
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/206/3141470/film_devil_wears_prada-B7dW_large.jpg
Sekuel The Devil Wears Prada Resmi Digarap, Meryl Streep Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/206/3140886/film_final_destination-3r1F_large.jpg
Urutan Nonton Film Final Destination Sesuai Timeline, ketika Kematian Tak Bisa Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/206/3139340/cosmo_jarvis-m0rq_large.jpg
Bintang Shogun Didapuk Bintangi Film Biopik Joseph Stalin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement