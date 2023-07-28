Mengenal Loetoeng Kasaroeng, Film Pertama Milik Indonesia

Film Loetoeng Kasaroeng, film pertama milik Indonesia (Foto: Ist)

JAKARTA - Tonggak perfilman Indonesia dimulai dari hadirnya sebuah film berjudul Loetoeng Kasaroeng. Film Loetoeng Kasaroeng merupakan film pertama milik Indonesia.

Loetoeng Kasaroeng merupakan film bisu yang dirilis pada 1926. Film yang mengambil kisah dari Sunda tersebut diproduksi oleh NV Java Film Company dan disutradarai dan diproduseri oleh L. Heuveldorp. Sementara itu, sinematografernya oleh G. Krugers.

Karena dibintangi oleh para pemeran pribumi, Loetoeng Kasaroeng menjadi film pertama yang menampilkan penduduk asli.

Pemutaran perdana Loetoeng Kasaroeng di kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 di bioskop Oriental dan Elita.

Bioskop di Indonesia faktanya sudah eksis sejak 5 Desember 1900 di Tanah Abang, Batavia (kini Jakarta), yang namanya Bioskop “Gambar Idoep”. Waktu itu yang diputar masih film-film impor yang tentunya masih bisu tanpa suara.

Baru 26 tahun berselang (1926), muncul film Indonesia (saat itu masih Hindia Belanda) pertama berjudul Loetoeng Kasaroeng. Film yang disutradarai orang Belanda, G Kruger dan L Heuveldorp, serta disokong perusahaan Java Film NV di Bandung.

