Kim Seon Ho Digaet Bintangi Drama Baru IU dan Park Bo Gum

SEOUL - Aktor Kim Seon Ho berpotensi tampil sebagai cameo dalam drama terbaru IU dan Park Bo Gum, You Have Done Well. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan oleh Xportsnews, pada 27 Juli 2023.

BACA JUGA: Han So Hee dan Kim Seon Ho Berpotensi Reuni dalam Drama Hong Sisters

“Benar, Kim Seon Ho mendapat tawaran untuk menjadi cameo. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” ujar agensinya, SALT Entertainment sepert dikutip dari Soompi, pada Sabtu (29/7/2023).

Skenario drama You Have Done Well akan ditulis oleh Im Sang Choon, penulis skrip Fight My Way dan When The Camellia Blooms. Sementara sutradara Kim Won Seok yang dikenal lewat Signal dan My Mister dipercaya untuk mengarahkan drama tersebut.

Drama tersebut bercerita tentang Ae Soon (IU) dan Gwan Shik (Park Bo Gum) yang lahir di Pula Jeju, Korea Selatan, pada era ‘50-an. Ae Soon yang dikenal blakblakan bercita-cita menjadi seorang pujangga meski tak menempuh pendidikan formal.