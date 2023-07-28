Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Seon Ho Digaet Bintangi Drama Baru IU dan Park Bo Gum

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:30 WIB
Kim Seon Ho Digaet Bintangi Drama Baru IU dan Park Bo Gum
Kim Seon Ho digaet jadi cameo You Have Done Well. (Foto: ARENA)
SEOUL - Aktor Kim Seon Ho berpotensi tampil sebagai cameo dalam drama terbaru IU dan Park Bo Gum, You Have Done Well. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan oleh Xportsnews, pada 27 Juli 2023. 

“Benar, Kim Seon Ho mendapat tawaran untuk menjadi cameo. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” ujar agensinya, SALT Entertainment sepert dikutip dari Soompi, pada Sabtu (29/7/2023). 

Skenario drama You Have Done Well akan ditulis oleh Im Sang Choon, penulis skrip Fight My Way dan When The Camellia Blooms. Sementara sutradara Kim Won Seok yang dikenal lewat Signal dan My Mister dipercaya untuk mengarahkan drama tersebut. 

Kim Seon Ho digaet jadi cameo dalam drama You Have Done Well. (Foto: ARENA)

Drama tersebut bercerita tentang Ae Soon (IU) dan Gwan Shik (Park Bo Gum) yang lahir di Pula Jeju, Korea Selatan, pada era ‘50-an. Ae Soon yang dikenal blakblakan bercita-cita menjadi seorang pujangga meski tak menempuh pendidikan formal. 

Halaman:
1 2
