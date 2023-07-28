Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Banyak Kisruh, Bagaimana Masa Depan Musisi Cover Indonesia?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |04:01 WIB
Kisruh musisi cover di industri musik Indonesia (foto: Ilustrasi Pexels)
Kisruh musisi cover di industri musik Indonesia (foto: Ilustrasi Pexels)
JAKARTA - Pandemi Covid yang terjadi sejak tahun 2020 mendorong para content creator untuk membuat konten lebih banyak dari rumah, terutama untuk musisi cover di Indonesia.

Sosialoka Indonesia melihat kegiatan ini berpotensi melanggar hukum hak cipta di Indonesia hingga kemungkinan terjadinya pencurian aset lagu yang justru merugikan musisi cover itu sendiri.

Ilustrasi Musisi Cover (Foto: Pexel)

Sosialoka Indonesia lantas membuat program Cover Clearance yang menghubungkan antara content creator cover dan pemegang lisensi lagu sehingga kegiatan mengcover menjadi legal dan lebih aman.

Dengan Cover Clearance sebagai platform, CEO Sosialoka Indonesia, Miftah Faridh Oktofani berharap ekosistem musik di Indonesia tetap seimbang.

“Dan yang terpenting, hak-hak pencipta lagu, produser cover, artis cover, label dan artis yang mempopulerkan lagu tersebut terus dipastikan terpenuhi melalui sistem dan reporting yang transparan, didukung oleh teknologi terdepan di dunia musik digital,” ujar Miftah, dari keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, (27/7/2023).

Cover Clearance menggandeng YouTube Indonesia untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana mengcover yang benar dan aman ke beberapa kota di Indonesia.

Terakhir, Cover Clearance hadir melalui program “UnderCover Jogja” di Yogyakarta 12 Juni 2023.

“Cover Clearance memungkinkan content creator cover untuk memproduksi lagu dengan lebih banyak lagi dengan aman bahkan difasilitasi untuk berkolaborasi dengan penyanyi asli yang mempopulerkan lagu tersebut,” terang Miftah lagi.

Tercatat beberapa musisi Tanah Air seperti Anji, Ade Govinda, Cakra Khan, Mario G Klau, Steven Pasaribu dan banyak artis lainnya sudah menyatakan kesiapannya.

Cover Clearance juga memfasilitasi penyanyi cover untuk tampil di panggung offair yang digagas melalui proyek “Beranjak Gigs” untuk mengimbangi performa onair dan offair para musisi cover.

