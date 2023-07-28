Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Terinspirasi dari Film, Virdi Hadirkan Lagu Pesona

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |01:01 WIB
Terinspirasi dari Film, Virdi Hadirkan Lagu Pesona
Virdi (foto: ist)
JAKARTA - Mohamad Firdaus Firdi atau Virdi menghadirkan single berjudul Pesona. Awalnya, Virdi ini mengisi waktu luang menciptakan beberapa buah karya bergenre pop, soul, R&B, saat pandemi.

Virdi menuangkan ke dalam lagu Pesona yang ia garap sendiri. Pesona terinspirasi ketika dirinya menonton sebuah film.

 BACA JUGA:

"Inspirasi pesona berawal saat menonton salah satu film yang menceritakan dua orang yang pernah saling mencintai akan tetapi mereka gagal. Saking terpesonanya dengan wanita itu dia beranggap bahwa di semesta lain ada versi dari diri mereka dengan cerita yang lebih indah," jelas Virdi.

