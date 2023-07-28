Angie Zelena Tak Sabar Hadirkan Single Kedua

JAKARTA - Angie Zelena tak sabar mempersiapkan single kedua. Lagu kedua Angie Zelena berjudul Cinta Lelaki. Meski belum dirilis, lagu tersebut sempat Angie nyanyikan di DreamMark Festival 2023 yang digelar di Dago Dream Park, Bandung.

Angie antusias menyambut hadirnya lagu Cinta Lelaki. Apalagi hadirnya lagu kedua ini usai dirinya sembuh setelah dirawat di rumah sakit beberapa hari.

“Aku sangat bersyukur. Aku memang memberikan effort karena baru keluar dari rumah sakit. Dan alhamdulillah membuahkan hasil. Doakan agar segala sesuatunya dilancarkan ya,” ujar Angie.

Lewat akun Instagram miliknya, Angie memperlihatkan persiapan menyambut single Cinta Lelaki. Angie terlihat melakukan sesi photoshoot untuk kebutuhan single tersebut.

Senang dirasakan Angie dan tak sabar kehadiran lagu Cinta Lelaki yang rencananya akan dirilis pada 4 Agustus 2023.

"Sebentar lagi," ucapnya antusias.

