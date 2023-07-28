Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Angie Zelena Tak Sabar Hadirkan Single Kedua

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |00:03 WIB
Angie Zelena Tak Sabar Hadirkan Single Kedua
Angie Zelena (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Angie Zelena tak sabar mempersiapkan single kedua. Lagu kedua Angie Zelena berjudul Cinta Lelaki. Meski belum dirilis, lagu tersebut sempat Angie nyanyikan di DreamMark Festival 2023 yang digelar di Dago Dream Park, Bandung.

Angie antusias menyambut hadirnya lagu Cinta Lelaki. Apalagi hadirnya lagu kedua ini usai dirinya sembuh setelah dirawat di rumah sakit beberapa hari.

Angie Zelena

“Aku sangat bersyukur. Aku memang memberikan effort karena baru keluar dari rumah sakit. Dan alhamdulillah membuahkan hasil. Doakan agar segala sesuatunya dilancarkan ya,” ujar Angie.

Lewat akun Instagram miliknya, Angie memperlihatkan persiapan menyambut single Cinta Lelaki. Angie terlihat melakukan sesi photoshoot untuk kebutuhan single tersebut.

Senang dirasakan Angie dan tak sabar kehadiran lagu Cinta Lelaki yang rencananya akan dirilis pada 4 Agustus 2023.

"Sebentar lagi," ucapnya antusias.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement