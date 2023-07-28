Pentolan Monkey To Millionaire, Aghan Sudrajat Resmi Jadi Personel The Sigit

JAKARTA - Grup band asal Bandung, Jawa Barat, The Sigit, mengumumkan formasi barunya. Setelah Aditya Bagja Mulyana memilih hengkang, kini band yang dikenal lewat lagu Black Amplifier tersebut memperkenalkan formasi baru mereka lewat akun Twitter.

Dalam unggahannya, Rekti Yoewono dan kawan-kawan tampak membagikan potret dirinya bersama empat personel lain. Termasuk bersama personel barunya yang akan mengisi posisi bass, yakni Aghan Sudrajat.

"Formasi baru dari The SIGIT. Setelah melewati proses yang cukup panjang dan perjalanan dengan beragam cerita," tulis Rekti Yoewono cs dikutip MNC Portal Indonesia Jum'at (28/7/2023).

Sosok Aghan Sudrajat sendiri tentunya sudah tidak asing lagi dimata masyarakat. Pasalnya, ia merupakan pentolan dari grup band Monkey to Millionaire.

"Hari ini kami umumkan dengan resmi bahwa The SIGIT sudah merombak personil dengan formasi: Donar Armando, Farri Icksan, Rekti Yoewono, Absar Lebeh, dan Aghan Sudrajat," lanjut The SIGIT.