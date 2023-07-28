Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pentolan Monkey To Millionaire, Aghan Sudrajat Resmi Jadi Personel The Sigit

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |23:50 WIB
Pentolan Monkey To Millionaire, Aghan Sudrajat Resmi Jadi Personel The Sigit
The Sigit (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Grup band asal Bandung, Jawa Barat, The Sigit, mengumumkan formasi barunya. Setelah Aditya Bagja Mulyana memilih hengkang, kini band yang dikenal lewat lagu Black Amplifier tersebut memperkenalkan formasi baru mereka lewat akun Twitter.

Dalam unggahannya, Rekti Yoewono dan kawan-kawan tampak membagikan potret dirinya bersama empat personel lain. Termasuk bersama personel barunya yang akan mengisi posisi bass, yakni Aghan Sudrajat.

"Formasi baru dari The SIGIT. Setelah melewati proses yang cukup panjang dan perjalanan dengan beragam cerita," tulis Rekti Yoewono cs dikutip MNC Portal Indonesia Jum'at (28/7/2023).

Sosok Aghan Sudrajat sendiri tentunya sudah tidak asing lagi dimata masyarakat. Pasalnya, ia merupakan pentolan dari grup band Monkey to Millionaire.

The Sigit

"Hari ini kami umumkan dengan resmi bahwa The SIGIT sudah merombak personil dengan formasi: Donar Armando, Farri Icksan, Rekti Yoewono, Absar Lebeh, dan Aghan Sudrajat," lanjut The SIGIT.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement