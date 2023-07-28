Remake Lagu Tipe X, MV Boyband Milik SM*SH Sukses Bikin Mood Naik Drastis

JAKARTA - Boyband SM*SH kembali menggebrak industri musik Tanah Air. Pada Kamis, 27 Juli 2023, boyband yang digawangi oleh Rafael Tan, Bisma Karisma, Dicky M Prasetya, M Reza Anugrah dan M Ilham Fauzi tersebut baru saja merilis single bertajuk Boyband.

Single tersebut sebelumnya sempat dipopulerkan oleh grup band Tipe-X. Menariknya, remake lagu Boyband dibawakan dengan nada yang lebih ceria bahkan turut menggandeng M.E Voices dan ATSY X Taner.

Menariknya, MV dari Boyband berhasil menarik perhatian publik. Bahkan tak sedikit netizen yang merasa terhibur dengan video berdurasi sekitar 5 menit itu.

Bukan tanpa sebab, pasalnya MV tersebut mengusung konsep yang sangat unik. Ditambah ada sentuhan komedi dan tema jaman dulu.

Dalam video tersebut, SM*SH membuka menit awal MV Boyband dengan wawancara bersama M.E Voice. Kemudian lagu terbaru mereka pun dimulai dan memperlihatkan kelima personel SM*SH dalam sebuah layar media player di komputer jadul.

Selain itu, lewat MV Boyband ini penonton diajak untuk melihat karakter tiap-tiap anggota SM*SH dengan sentuhan komedi. Salah satunya sosok Rafael SM*SH yang belakang viral lantaran aksi membuat seblak.

Penggambaran dengan cara komedi itu pun sukses menghibur kepada publik. Tak heran jika netizen memuji MV Boyband SM*SH - M.E Voices dan ATSY X Taner.

"Bener-bener diluar ekspektasi liat mv-nyaa beda dari yang lain. Selama nonton dibuat ngakak mulu dan sangat menghibur sekali di saat hidup lagi capek-capeknya. Untuk lagunya aku suka banget dengan adanya sentuhan estetik vibes seperti ini. Good Job untuk kalian semuaa smash and team semoga karya ini menjadi hiburan se-indonesia jugaa," kata luce***.