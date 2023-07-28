Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Taeyang hingga Apink Bakal Meriahkan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:43 WIB
Taeyang hingga Apink Bakal Meriahkan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023
LMAC Music Forall Fest 2023 bakal digelar di Lido Music & Art Center, pada 8-9 September 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNC Media & Entertainment akan menggelar festival musik berstandar kelas dunia LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’ 2023 di Lido Music & Art Center, pada 8-9 September mendatang. 

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 akan menghadirkan sederet bintang K-Pop ternama, seperti Taeyang 'BIGBANG', Apink, The Rose, dan Secret Number. Festival musik itu juga akan dimeriahkan deretan musisi Tanah Air.

Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian merupakan deretan musisi Tanah Air yang akan memeriahkan jalannya festival musik tersebut.

Tak hanya dimanjakan dengan deretan line-up terbaik, LMAC 'MUSIC FORALL FEST' 2023 juga akan digelar di venue berkonsep outdoor pertama Indonesia dengan kapasitas mencapai 50.000 penonton.

Lido Music & Art Center, berlokasi di Bogor, sekitar 1 jam berkendara dari Jakarta. Venue ini akan memberikan pengalaman konser berbeda karena dikelilingi pegunungan dan panorama indah.

Karena itu, jangan ketinggalan untuk membeli tiket LMAC 'MUSIC FORALL FEST' 2023 dan ikuti akun @lmacindonesia di media sosial sekarang juga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939429/joyful-desember-jelajahi-series-seru-dengan-vision-originals-kisah-keluarga-horror-hingga-cinta-segitiga-RvFKNQ2H2A.jpg
Joyful Desember, Jelajahi Series Seru dengan Vision+ Originals: Kisah Keluarga, Horor, hingga Cinta Segitiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/598/2939413/memacu-adrenalin-ini-3-alasan-montir-cantik-jadi-series-penutup-akhir-tahun-yang-wajib-di-tonton-ILxK3lW6fH.jpg
Memacu Adrenalin, Ini 3 Alasan Montir Cantik Jadi Series Penutup Akhir Tahun yang Wajib di Tonton!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement