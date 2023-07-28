Taeyang hingga Apink Bakal Meriahkan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

LMAC Music Forall Fest 2023 bakal digelar di Lido Music & Art Center, pada 8-9 September 2023. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNC Media & Entertainment akan menggelar festival musik berstandar kelas dunia LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’ 2023 di Lido Music & Art Center, pada 8-9 September mendatang.

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 akan menghadirkan sederet bintang K-Pop ternama, seperti Taeyang 'BIGBANG', Apink, The Rose, dan Secret Number. Festival musik itu juga akan dimeriahkan deretan musisi Tanah Air.

Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian merupakan deretan musisi Tanah Air yang akan memeriahkan jalannya festival musik tersebut.

Tak hanya dimanjakan dengan deretan line-up terbaik, LMAC 'MUSIC FORALL FEST' 2023 juga akan digelar di venue berkonsep outdoor pertama Indonesia dengan kapasitas mencapai 50.000 penonton.

Lido Music & Art Center, berlokasi di Bogor, sekitar 1 jam berkendara dari Jakarta. Venue ini akan memberikan pengalaman konser berbeda karena dikelilingi pegunungan dan panorama indah.

Karena itu, jangan ketinggalan untuk membeli tiket LMAC 'MUSIC FORALL FEST' 2023 dan ikuti akun @lmacindonesia di media sosial sekarang juga.