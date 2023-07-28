Amida Keyla Rilis Move That Body, Ajak Goyang Bersama dengan Musik Karibia

JAKARTA - Musisi Amida Keyla kembali menggebrak industri musik. Kali ini, ia siap memukau penikmat musik dengan single barunya, Move That Body yang bernuansa musik karibia.

Amida ingin mengajak pendengar berjoget bersama dengan musik high energy. Memacu semangat bergoyang sejak ketukan pertama.

"Aku ingin membuat tubuhmu bergerak, mendorongmu untuk melepaskan semua beban dalam dirimu," ujar Amida, dikutip dari rilis yang diterima Okezone, Kamis (27/7/2023).

Kolaborasi Amida dengan penyanyi R&B Afrika, Bloodlyne ini berhasil menduduki tangga lagu di beberapa platform musik digital. Gaya unik Bloodlyne menambahkan sentuhan magis pada kolaborasi ini.