HOME CELEBRITY TV SCOOP

Inilah 6 Kontestan Kontes Swara Bintang yang Siap Kembali Bertarung

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |22:51 WIB
Inilah 6 Kontestan Kontes Swara Bintang yang Siap Kembali Bertarung
Kontes Swara Bintang. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Swara Bintang yang digelar 26 Juli 2023 menyajikan penampilan seru 8 kontestan. Sayang, dua di antaranya harus pulang.

Acara dibuka dengan penampilan anggun dari Noni Drill yang seru dengan baris-berbarisnya, juga aksi duet Evi Masamba dan Erie Susan yang membius penonton di studio 14 MNC Studios, Jakarta Barat.

Masuk ke sesi duel, Dio dan Fifian membuat kejutan dengan membawakan lagu ‘Cikini Gondangdia’ dengan aransemen jazz yang membuat seluruh juri berjoget bersama.

Apa juga kejutan lain, yakni kehadiran ibunda Fifian yang membuat haru seluruh penonton. Bahkan, Marion Jola menitikkan air mata karena teringat dengan ibu tercintanya.

Ayah Ardian juga turut hadir di Kontes Swara Bintang. Meski kondisinya tidak sehat, namun dia menyempatkan diri demi melihat anaknya.

Masuk pada babak akhir, Rian Ibram dan Astrid Tiar harus menyebut nama kontedtan yang harus pulang. Namun tak disangka, Lia dan Karin harus tereliminasi.

Masih ada 6 kontestan yang akan bertarung di panggung bintang selanjutnya. Mereka ialah Putri (Bogor), Fifian (Banten), Dio (Malang), Faris (Surabaya), Ardian (Bekasi), Rahmat (Malang).

Halaman:
1 2
