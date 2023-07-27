Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bikin Baper, Berikut 3 Fakta Unik Serial TV Love Cinema

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:19 WIB
Bikin Baper, Berikut 3 Fakta Unik Serial TV Love Cinema
TV Love Cinema (Foto: Vision+)
JAKARTA Vision+ baru saja merilis serial terbarunya berjudul TV Love Cinema pada 21 Juli 2023 lalu. Serial ini bergenre romantis ini bisa disaksikan melalui link ini, dan menghadirkan juga beberapa kisah dengan campuran genre lainnya, seperti persahabatan dan komedi.

TV Love Cinema diperankan tujuh aktor dan aktris muda asal Indonesia yang menghiasi berbagai tokoh utama di delapan episode serial itu, seperti Inayma, Shandy William, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Adil Luca, Teuku Rekaldi, dan Nabila Atmaja.

Bagi Anda yang penasaran dengan serial TV Love Cinema, yuk simak 3 fakta unik berikut ini!

Bikin Baper, Berikut 3 Fakta Unik Serial TV Love Cinema

1. Menghadirkan 8 kisah cinta berbeda

Serial TV Love Cinema hadir dengan format yang cukup unik, yaitu delapan episode berdurasi sekitar 1 jam yang berisi delapan kisah cinta berbeda. Dalam serial ini, para pemain memainkan tokoh yang berbeda-beda di setiap episodenya.

Dengan delapan kisah cinta tersebut, pemirsa akan menikmati indahnya berbagai kisah cinta dengan konflik dan dramanya masing-masing, sehingga setiap episode akan menghasilkan kesan unik tersendiri.

2. Berlatar di Pulau Bali

Selain menyajikan kisah cinta yang indah, TV Love Cinema mengambil latar yang indah pula, yaitu di area Pulau Bali, mulai dari suasana pantai, kota, hingga kebun anggur.

Dalam serial ini, pemirsa tak hanya disuguhi oleh kisah cinta yang membuat baper, namun juga dimanjakan oleh indahnya pemandangan Pulau Bali, dengan suasana tropis yang mendukung setiap kisah cinta dalam TV Love Cinema.

