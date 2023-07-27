Trending Star Dapuk Mahalini Sebagai Juri, Intip Profilnya di Sini

JAKARTA - Trending Star, ajang pencarian bakat yang digagas oleh YouTube Indonesia bersama StarHits merupakan ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama yang menggunakan YouTube Shorts. Platform video pendek ini digunakan sebagai media bagi para peserta untuk mengunggah video dengan menyanyikan lagu yang sudah ditentukan oleh Trending Star.

Sebagai ajang pencarian bakat digital pertama di Indonesia, Trending Star mendapuk juri-juri yang berkualitas dan berpengalaman di dunia tarik suara, salah satunya adalah Mahalini.

BACA JUGA:

Penyanyi dengan nama lengkap Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja ini merupakan seorang jebolan ajang pencarian bakat terkenal di Indonesia. Mahalini merintis karier sejak duduk di bangku sekolah.

Dia sering mengikuti perlombaan musik dan menyanyi di Bali. Pada tahun 2019, Mahalini memutuskan untuk mengikuti suatu ajang pencarian bakat. Meskipun belum berhasil memenangkannya, tapi ajang pencarian bakat tersebut menjadi batu loncatan bagi Mahalini ke dalam industri musik Indonesia yang lebih besar.

Kini Mahalini telah meraih kesuksesan dengan lagu-lagunya seperti Sial, Sisa Rasa, dan Kisah Sempurna. Album studio perdananya, Fábula yang rilis pada 23 Januari 2023 lalu, sukses menempati posisi 1 di tangga album mingguan suatu layanan streaming musik. Sekarang, Mahalini dipercaya oleh Trending Star untuk menjadi juri yang menilai bakat-bakat baru yang akan muncul.

Jika kamu ingin menjadi penyanyi terkenal seperti Mahalini, ikuti audisi Trending Star sekarang. Untuk mengikuti tahap audisi, calon peserta wajib mengunggah video penampilan bernyanyi ke YouTube Shorts dengan lagu-lagu yang sudah ditentukan di https://starhits.id/trendingstar/listsong. Sertakan hashtag #TRENDINGSTAR dan hashtag sesuai kota audisi di judul video. Jangan lupa daftarkan data diri di radio yang bekerja sama dengan Trending Star agar resmi terdaftar sebagai peserta Trending Star.

Jangan sampai ketinggalan. Segera daftarkan diri kamu dan jadilah bintang baru di industri musik Indonesia. Trending Star, The Search For The Next Star.