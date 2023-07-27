Audioseries Journal of Terror: Kelana Season 3 di Noice Makin Seru dengan Kehadiran Binaural Audio

JAKARTA - Audioseries Journal of Terror: Kelana Season 3 karya penulis Sweta Kartika yang tayang di platform konten lokal Noice resmi merilis sekuel terbarunya. Audioseries ini sendiri merupakan salah satu konten audio terlaris yang paling banyak didengarkan dan mengangkat genre horror.

Agar semakin menambah pengalaman saat mendengarkan audioseries Journal of Terror: Kelana, Noice pun menghadirkan teknik binaural audio pada seluruh episode melalui efek suara 3D. Tentunya para pendengar akan merasa semakin tegang lantaran audio terasa lebih nyata.

Binaural audio sendiri merupakan sebuah teknik pengembangan kualitas suara untuk merepresentasikan cara telinga manusia menerima suara. Jika menggunakan earphone, titik suara yang diterima dalam binaural audio tidak hanya terasa dari sisi kanan dan kiri, namun secara psikologis, suara tersebut akan terasa 360 derajat dari segala sisi.

Selain di Journal of Terror: Kelana Season 3, binaural audio juga telah diterapkan dalam beberapa judul konten audioseries lainnya.

"Implementasi penggunaan binaural audio telah menjadi standar yang diterapkan di seluruh konten audioseries di Noice dan sejauh ini kami mendapat respon yang sangat positif dari pengguna karena fitur ini memberikan efek suara yang sangat realistis dan imersif, terlebih jika didengarkan melalui earphone. Sejak awal diluncurkan pada season pertama, Journal of Terror: Kelana dengan keunikan cerita khas lokalnya telah meraih antusiasme yang tinggi dari para pengguna Noice khususnya penikmat konten horror," kata Niken Sasmaya, Chief Business Officer (CBO), Noice.

"Hadirnya season ke-3 yang dilengkapi dengan binaural audio akan menambah sensasi menegangkan di dalamnya & sangat mind blowing. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus menghadirkan ragam konten berkualitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” sambungnya.

Kekuatan narasi dan efek suara di setiap cerita, membuat masyarakat akan diajak berpetualang dalam imajinasi mereka tanpa batas. Bahkan Imajinasi yang muncul di benak tiap-tiap pendengar mungkin akan berbeda-beda karena tidak dibatasi oleh dimensi dan ekspektasi visual yang umumnya terjadi di kala menonton film ataupun konten hiburan berbasis visual lainnya.

BACA JUGA: Bahas Isu dan Kritik Sosial dengan Bahasa Jawa Lewat Podcast ODGJ di Aplikasi Noice

Journal of Terror: Kelana Season 3, sendiri mengangkat kultur dan klenik khas Sunda dan bercerita tentang petualangan Prana, seorang remaja yang memiliki kemampuan astral untuk melihat arwah dan makhluk halus. Petualangan Prana dimulai ketika ia menjalani program KKN (Kuliah Kerja Nyata) bersama 12 orang temannya di Kampung Cilambayung, Jawa Barat.

Awalnya proses KKN berjalan lancar, sebelum akhirnya Prana dan kawan-kawan mengalami berbagai kejadian aneh. Sampai pada akhirnya, ia pun bekerjasama dengan salah satu anggota KKN yang juga seorang anak indigo untuk mencari tahu penyebab dari segala keanehan yang terjadi.

Sweta Kartika selaku penulis bahkan mengaku meriset plot dari Journal of Terror: Kelana Season 3, termasuk untuk selalu menyelipkan cerita budaya nusantara.