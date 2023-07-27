Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Umumkan Gelar Pertunangan dengan Pacar Bule Besok

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |21:28 WIB
Lucinta Luna Umumkan Gelar Pertunangan dengan Pacar Bule Besok
Lucinta Luna dan Alan. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)
A
A
A

JAKARTA - Setelah wara wiri pamer kekasih bule bernama Alan, akhirnya kisah asmara Lucinta Luna akan berlanjut ke jenjang pertunangan. Ia membagikan kabar bahagia ini melalui instagramnya.

Postingan Lucinta Luna berisi undangan pertunangan dengan Alan bakal diselenggarakan pada Jumat, 28 Juli 2023. Lucinta mengunggahnya terang-terangan di media sosial lantaran ingin mengajak seluruh orang terdekat datang menghadiri momen spesial tersebut.

"Bismillahirrohmanirrohim atas izin Allah dan kedua mempelai Big Family ... alhamdulillah saya AYLUNA PUTRI M dan ARTEN BOLTIAN ingin mengundang teman-teman dekat kerabat para sahabat dan keluarga dekat untuk menjadi saksi di Acara PERTUNANGAN ENGAGEMENT kami," tulis Lucinta Luna, dikutip pada Kamis (27/7/2023).

Bukan diselenggarakan di Jakarta, melainkan Pulau Dewata Bali, tepatnya kawasan Kuta. Lucinta Luna dan Alan memilih hotel mewah sebagai venue acara pertunangan mereka besok.

Dari undangan yang disebarkan sendiri oleh Lucinta, seluruh tamu diharuskan menggunakan dresscode warna menggemaskan yakni pink. Acaranya sendiri dimulai sekitar pukul 15.30 WITA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement