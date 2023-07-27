Lucinta Luna Umumkan Gelar Pertunangan dengan Pacar Bule Besok

JAKARTA - Setelah wara wiri pamer kekasih bule bernama Alan, akhirnya kisah asmara Lucinta Luna akan berlanjut ke jenjang pertunangan. Ia membagikan kabar bahagia ini melalui instagramnya.

Postingan Lucinta Luna berisi undangan pertunangan dengan Alan bakal diselenggarakan pada Jumat, 28 Juli 2023. Lucinta mengunggahnya terang-terangan di media sosial lantaran ingin mengajak seluruh orang terdekat datang menghadiri momen spesial tersebut.

"Bismillahirrohmanirrohim atas izin Allah dan kedua mempelai Big Family ... alhamdulillah saya AYLUNA PUTRI M dan ARTEN BOLTIAN ingin mengundang teman-teman dekat kerabat para sahabat dan keluarga dekat untuk menjadi saksi di Acara PERTUNANGAN ENGAGEMENT kami," tulis Lucinta Luna, dikutip pada Kamis (27/7/2023).

Bukan diselenggarakan di Jakarta, melainkan Pulau Dewata Bali, tepatnya kawasan Kuta. Lucinta Luna dan Alan memilih hotel mewah sebagai venue acara pertunangan mereka besok.

Dari undangan yang disebarkan sendiri oleh Lucinta, seluruh tamu diharuskan menggunakan dresscode warna menggemaskan yakni pink. Acaranya sendiri dimulai sekitar pukul 15.30 WITA.