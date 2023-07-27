Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mualaf, Sinead O'Connor Ganti Nama Jadi Shuhada Sadaqat sebelum Meninggal

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:41 WIB
Mualaf, Sinead O'Connor Ganti Nama Jadi Shuhada Sadaqat sebelum Meninggal
Sinead O'Connor. (Foto: Ist)
A
A
A

DUNIA hiburan berduka karena meninggalnya penyanyi sekaligus aktivis Irlandia, Sinead O'connor pada 26 Juli 2023 waktu setempat.

Mengilas balik kehidupannya, Sinead memutuskan masuk Islam sejak 2018. Melansir dari Mirror, ia mengubah namanya dari Maqda Davitt dan Shuhada Sadaqat. Namun pada 2019, ia memutuskan untuk dipanggil dengan nama Shuhada Sadaqat.

O'Connor dalam Dave Fanning Show 2FM pernah menceritakan tentang keputusannya memilih Islam. Mulanya, dia tak pernah terpikir untuk memeluk agama.

"Saya telah menjadi mahasiswa teologi sejak saya berusia sekitar tujuh tahun secara harfiah ... Saya tidak pernah berpikir saya akan memilih satu agama," tuturnya.

Namun setelah banyak belajar, O'Connor baru menyadari dirinya memiliki cara berpikir sebagai Muslim selama ini. Ia pun ingin menghilangkan stigma buruk tentang Islam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177564/ace_frehley-rd27_large.jpg
Ace Frehley, Gitaris Band Rock KISS Meninggal Dunia Akibat Pendarahan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170526/robert_redford-PLmQ_large.jpg
Aktor Captain America Robert Redford Meninggal Dunia di Usia 89 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/33/3167019/acil_bimbo-aHFZ_large.jpg
Musisi Acil Bimbo Meninggal Dunia di Usia 82 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/33/3164597/adjie_soetama-LRdG_large.jpg
Adjie Soetama Pencipta Lagu Hip Hip Hura Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161874/opi_bachtiar-H4Ot_large.jpg
Kabar Duka, Aktor Opi Bachtiar Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160973/lee_min-IsTa_large.JPG
Lee Min, Personel Duo As One Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement