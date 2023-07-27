Mualaf, Sinead O'Connor Ganti Nama Jadi Shuhada Sadaqat sebelum Meninggal

DUNIA hiburan berduka karena meninggalnya penyanyi sekaligus aktivis Irlandia, Sinead O'connor pada 26 Juli 2023 waktu setempat.

Mengilas balik kehidupannya, Sinead memutuskan masuk Islam sejak 2018. Melansir dari Mirror, ia mengubah namanya dari Maqda Davitt dan Shuhada Sadaqat. Namun pada 2019, ia memutuskan untuk dipanggil dengan nama Shuhada Sadaqat.

O'Connor dalam Dave Fanning Show 2FM pernah menceritakan tentang keputusannya memilih Islam. Mulanya, dia tak pernah terpikir untuk memeluk agama.

"Saya telah menjadi mahasiswa teologi sejak saya berusia sekitar tujuh tahun secara harfiah ... Saya tidak pernah berpikir saya akan memilih satu agama," tuturnya.

Namun setelah banyak belajar, O'Connor baru menyadari dirinya memiliki cara berpikir sebagai Muslim selama ini. Ia pun ingin menghilangkan stigma buruk tentang Islam.