HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Sering Bertemu Anak: Waktu Saya Jadi Makin Berkualitas

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:00 WIB
Virgoun Sering Bertemu Anak: Waktu Saya Jadi Makin Berkualitas
Virgoun. (Foto: Instagram/@virgoun_)
A
A
A

JAKARTA - Virgoun mengaku masih sering bertemu dengan ketiga anaknya meski perceraiannya dengan Inara Rusli tengah bergulir di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat.

Virgoun bahkan merasa sangat menikmati pertemuan dengan anak-anaknya. Karena tidak bisa bertemu setiap hari seperti dulu, vokalis Last Child ini jadi merasa waktu bersama mereka lebih berkualitas.

"Iya, waktu saya jadi makin berkualitas, normalnya saya kerja di luar kota, manggung sana sini, waktu saya ketemu nggak hampir setiap hari. Dengan adanya ini, quality time makin bagus," kata Virgoun saat ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Kamis (27/7/2023).

Perceraian tak membuat Virgoun melupakan kewajiban. Saat ditanya soal nafkah ke anak, Virgoun mengaku masih memberikan semampunya.

Telusuri berita celebrity lainnya
