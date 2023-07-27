Biodata dan Agama Ida Iasha, Artis Lawas Blasteran Belanda yang Pilih Jadi Mualaf

JAKARTA - Biodata dan agama Ida Iasha menjadi pembahasan menarik yang akan diulas dalam artikel kali ini. Ia diketahui merupakan seorang model sekaligus artis peran yang sudah aktif di dunia hiburan Indonesia sejak 1983 silam.

Memiliki nama asli Ida Albertina van Suchtelen van de Haere, Ida Iasha merupakan seorang artis keturunan Belanda-Jepang-Indonesia. Ayahnya AJC van Suchtelen van de Haere adalah keturunan Belanda-Jepang, sedangkan ibundanya Thelma mempunyai darah Belanda dan Solo.

Ia diketahui lahir di Zwijndrecht, Amsterdam, Belanda pada 14 Mei 1963. Masa kecil dan remajanya bahkan dihabiskan di Belanda.

Saat usianya 17 tahun, tepatnya pada 1980, ia dan kelima saudaranya di ajak ke Indonesia dan tinggal di kediaman kakek dari ibundanya. Saat ayah dan saudaranya hendak kembali ke Belanda, Ida Iasha memilih untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Tarakanita 1.

Ida Iasha juga sempat mengambil kursus bahasa Indonesia di Indonesia College Menariknya, selama dirinya belum lancar berbahasa Indonesia dan bermain film, suaranya yang kental dengan logat Belanda tersebut terpaksa digantikan oleh pengisi suara.

Usai menyelesaikan sekolahnya, pada 1983 Ida Iasha diketahui menikah dengan seorang pria bernama E. Saputra. Ia bahkan memutuskan untuk berpindah agama ke Islam dan mengganti namanya menjadi Ida Aisyah.

Setelah menikah, ia pun melahirkan buah hatinya yang pertama bernama Rendy Russell Syahputra pada 1984.

2 tahun setelah kelahiran anak pertamanya, Martha Tilaar memperkenalkan sosoknya pada Majalah, bahkan wajahnya kerap muncul di sampul majalah tersebut.

Seringnya wajah cantik Ida Iasha muncul di majalah, membuat sutradara Slamet Rahardjo meliriknya, hingga memberikan nama panggung Ida Iasha. Bahkan ia langsung meminta Ida Iasha untuk bermain dalam film garapannya, yakni Kodrat pada 1986.