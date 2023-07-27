Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ida Iasha, Artis Lawas Blasteran Belanda yang Pilih Jadi Mualaf

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |01:30 WIB
Biodata dan Agama Ida Iasha, Artis Lawas Blasteran Belanda yang Pilih Jadi Mualaf
Ida Iasha (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Ida Iasha menjadi pembahasan menarik yang akan diulas dalam artikel kali ini. Ia diketahui merupakan seorang model sekaligus artis peran yang sudah aktif di dunia hiburan Indonesia sejak 1983 silam.

Memiliki nama asli Ida Albertina van Suchtelen van de Haere, Ida Iasha merupakan seorang artis keturunan Belanda-Jepang-Indonesia. Ayahnya AJC van Suchtelen van de Haere adalah keturunan Belanda-Jepang, sedangkan ibundanya Thelma mempunyai darah Belanda dan Solo.

Ia diketahui lahir di Zwijndrecht, Amsterdam, Belanda pada 14 Mei 1963. Masa kecil dan remajanya bahkan dihabiskan di Belanda.

Saat usianya 17 tahun, tepatnya pada 1980, ia dan kelima saudaranya di ajak ke Indonesia dan tinggal di kediaman kakek dari ibundanya. Saat ayah dan saudaranya hendak kembali ke Belanda, Ida Iasha memilih untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Tarakanita 1.

Ida Iasha juga sempat mengambil kursus bahasa Indonesia di Indonesia College Menariknya, selama dirinya belum lancar berbahasa Indonesia dan bermain film, suaranya yang kental dengan logat Belanda tersebut terpaksa digantikan oleh pengisi suara.

Ida Iasha

Usai menyelesaikan sekolahnya, pada 1983 Ida Iasha diketahui menikah dengan seorang pria bernama E. Saputra. Ia bahkan memutuskan untuk berpindah agama ke Islam dan mengganti namanya menjadi Ida Aisyah.

Setelah menikah, ia pun melahirkan buah hatinya yang pertama bernama Rendy Russell Syahputra pada 1984.

2 tahun setelah kelahiran anak pertamanya, Martha Tilaar memperkenalkan sosoknya pada Majalah, bahkan wajahnya kerap muncul di sampul majalah tersebut.

Seringnya wajah cantik Ida Iasha muncul di majalah, membuat sutradara Slamet Rahardjo meliriknya, hingga memberikan nama panggung Ida Iasha. Bahkan ia langsung meminta Ida Iasha untuk bermain dalam film garapannya, yakni Kodrat pada 1986.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034796/aktor_indonesia_yang_ternyata_anak_artis_lawas-NfL0_large.jpg
7 Aktor Indonesia yang Ternyata Anak Artis Lawas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2972971/3-artis-lawas-cantik-pujaan-presiden-soekarno-sQhK1YX2Ko.jpg
3 Artis Lawas Cantik Pujaan Presiden Soekarno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/33/2920881/mengenal-maharani-kahar-si-penyanyi-asli-desember-kelabu-vS7ctJG7lk.JPG
Mengenal Maharani Kahar si Penyanyi Asli Desember Kelabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/33/2917560/nurnaningsih-bintang-film-panas-pertama-indonesia-yang-diboikot-karena-foto-syur-5BsQMkdKVr.jpg
Nurnaningsih, Bintang Film Panas Pertama Indonesia yang Diboikot karena Foto Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/206/2903772/5-artis-lawas-dengan-bayaran-tertinggi-hingga-dijuluki-the-big-five-f1kMe8ddRW.jpg
5 Artis Lawas dengan Bayaran Tertinggi hingga Dijuluki The Big Five
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/33/2872864/mengenal-erminah-zaenah-aktris-cantik-era-50-an-pujaan-presiden-soekarno-KZnm0PGBb7.jpg
Mengenal Erminah Zaenah, Aktris Cantik Era '50-an Pujaan Presiden Soekarno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement