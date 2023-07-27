Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinilai Kelewat Kurus, Melly Goeslaw Tak Masalah Disebut Mirip Aming

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:30 WIB
Dinilai Kelewat Kurus, Melly Goeslaw Tak Masalah Disebut Mirip Aming
Melly Goeslaw. (Foto: Instagram/@melly_goeslaw)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Melly Goeslaw baru-baru ini disebut netizen mirip Aming ketika mengunggah sebuah video melalui akun TikTok. Komentar itu datang karena penampilannya kini sangat berbeda.

Melly mengalami penurunan berat bada hingga ebih dari 40 kilogram usai melakukan diet ketat, olahraga, dan operasi bariatrik.

Saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023), Melly Goeslaw mengaku tak masalah dengan komentar netizen. 

Menurutnya, setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat. Sebagai salah satu publik figur, ia sama sekali tidak mempersoalkan itu.

"Ya itu pendapat, ada yang bilang aku gemuk, aku kurus, ya udah biarin aja, itu pendapat dan selera mereka," ujar Melly Goeslaw kepada awak media.

Halaman:
1 2
