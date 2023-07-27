Virgoun Diberondong 22 Pertanyaan dalam Pemeriksaan Kasus Perzinaan

Virgoun bersama tim kuasa hukum. (Foto: Ravie/MPI)

JAKARTA - Musisi Virgoun menjalani pemeriksaan atas laporan istrinya, Inara Idola Rusli, terkait kasus dugaan perzinaan di Polda Metro Jaya, Kamis (27/7/2023).

Tak sendiri, Virgoun datang di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Ia menjelaskan bahwa kliennya digeruduk 22 pertanyaan atas laporan Inara.

"Minggu lalu kebetulan klien kami ada kegiatan di luar. Jadi hari ini kami mampir, sebagai warga negara yang baik. Tadi sudah dijalankan klarifikasi dan pemeriksaan. Ada 22 pertanyaan," kata kuasa hukum Virgoun, Sandy Arifin, di Polda Metro Jaya hari ini.

"Ada, pelapor di inisial I (Inara-red)," sambungnya.

Virgoun sendiri enggan menjelaskan pemeriksaannya hari ini. Sebagai terlapor, ia hanya kooperatif menghadiri panggilan pihak berwajib.