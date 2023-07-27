Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Diberondong 22 Pertanyaan dalam Pemeriksaan Kasus Perzinaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:23 WIB
Virgoun Diberondong 22 Pertanyaan dalam Pemeriksaan Kasus Perzinaan
Virgoun bersama tim kuasa hukum. (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Virgoun menjalani pemeriksaan atas laporan istrinya, Inara Idola Rusli, terkait kasus dugaan perzinaan di Polda Metro Jaya, Kamis (27/7/2023).

Tak sendiri, Virgoun datang di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Ia menjelaskan bahwa kliennya digeruduk 22 pertanyaan atas laporan Inara.

"Minggu lalu kebetulan klien kami ada kegiatan di luar. Jadi hari ini kami mampir, sebagai warga negara yang baik. Tadi sudah dijalankan klarifikasi dan pemeriksaan. Ada 22 pertanyaan," kata kuasa hukum Virgoun, Sandy Arifin, di Polda Metro Jaya hari ini.

"Ada, pelapor di inisial I (Inara-red)," sambungnya.

Virgoun sendiri enggan menjelaskan pemeriksaannya hari ini. Sebagai terlapor, ia hanya kooperatif menghadiri panggilan pihak berwajib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041052/virgoun-GYFb_large.jpg
Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040790/virgoun-BRdj_large.jpg
Virgoun Sudah 2 Kali Bertemu Anak Usai Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040741/virgoun-j0EB_large.jpg
Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement