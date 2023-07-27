Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Pasangan Artis Indonesia Suka Sleep Call Saat LDR

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |02:30 WIB
5 Pasangan Artis Indonesia Suka <i>Sleep Call</i> Saat LDR
Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Audi Marissa dan Anthony Xie/Instagram/@audimarissa)
A
A
A

JAKARTA - Deretan pasangan artis Indonesia suka sleep call saat menjalani hubungan jarak jauh. Sleep call menjadi salah satu agenda spesial  di mana pasangan artis ini saling melepas rindu.

Metode ini ternyata dapat mengeratkan hubungan karena mereka biasanya akan bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Berikut deretan pasangan artis suka sleep call saat LDR seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Sisca Khol dan Jess no Limit

Sisca Khol dan Jess No Limit resmi menikah pada 10 Oktober 2022. Namun saat masih pacaran, pasangan ini ternyata kerap melakukan sleep call untuk melepas rindu. Hal itu diungkapkan sang gamer dalam unggahannya di YouTube tahun lalu.

Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Sisca Kohl dan Jess No Limit/Instagram/@siscakohl)

Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Sisca Kohl dan Jess No Limit/Instagram/@siscakohl)

“Sekarang sudah malam, jam 00.00 WIB. Ini pertama kali kami bobo bareng. Biasanya, kami sleep call,” ujar kakak kandung YouTuber Jessica Jane itu di channel YouTube pribadinya, pada 1 Desember 2022.

2.Amanda Rawles dan Adriel Susanteo

Pasangan artis suka sleep call selanjutnya adalah Amanda Rawles dan Adriel Susanteo. Pasangan yang berpacaran sejak tahun 2017 ini melakukan sleep call karena menjalani hubungan jarak jauh, antara Amerika Serikat dan Indonesia.

 Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Amanda Rawles dan Adriel Susanteo/Instagram/@adriel1712)

Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Amanda Rawles dan Adriel Susanteo/Instagram/@adriel1712)

“Kalau lagi sama-sama kangen ya kami video call. Bahkan kami pernah tuh video call sampai 24 jam non-stop. Aku sudah tidur pun dia masih standby,” kata sang aktris kepada awak media, pada 2018.

3.Tasya Kamila dan Randi Bachtiar

Ibu dua anak ini mengaku kerap melakukan sleep call bersama sang suami, Randi Bachtiar. Pasalnya setelah lulus S2 dari Columbia University, Randi langsung mendapat pekerjaan di Amerika Serikat yang membuat mereka harus LDR.

Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Tasya Kamila dan Randi Bachtiar/Instagram/@tasyakamila)

Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Tasya Kamila dan Randi Bachtiar/Instagram/@tasyakamila)

“Kami rutin sih video call, sehari bisa dua kali. Saat aku bangun tidur kan dia mau tidur tuh, sama kalau dia baru bangun tidur dan aku mau tidur,” ungkap ibu dua anak itu kepada awak media, pada Oktober 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement