5 Pasangan Artis Indonesia Suka Sleep Call Saat LDR

JAKARTA - Deretan pasangan artis Indonesia suka sleep call saat menjalani hubungan jarak jauh. Sleep call menjadi salah satu agenda spesial di mana pasangan artis ini saling melepas rindu.

Metode ini ternyata dapat mengeratkan hubungan karena mereka biasanya akan bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Berikut deretan pasangan artis suka sleep call saat LDR seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Sisca Khol dan Jess no Limit

Sisca Khol dan Jess No Limit resmi menikah pada 10 Oktober 2022. Namun saat masih pacaran, pasangan ini ternyata kerap melakukan sleep call untuk melepas rindu. Hal itu diungkapkan sang gamer dalam unggahannya di YouTube tahun lalu.

Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Sisca Kohl dan Jess No Limit/Instagram/@siscakohl)

“Sekarang sudah malam, jam 00.00 WIB. Ini pertama kali kami bobo bareng. Biasanya, kami sleep call,” ujar kakak kandung YouTuber Jessica Jane itu di channel YouTube pribadinya, pada 1 Desember 2022.

2.Amanda Rawles dan Adriel Susanteo

Pasangan artis suka sleep call selanjutnya adalah Amanda Rawles dan Adriel Susanteo. Pasangan yang berpacaran sejak tahun 2017 ini melakukan sleep call karena menjalani hubungan jarak jauh, antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Amanda Rawles dan Adriel Susanteo/Instagram/@adriel1712)

“Kalau lagi sama-sama kangen ya kami video call. Bahkan kami pernah tuh video call sampai 24 jam non-stop. Aku sudah tidur pun dia masih standby,” kata sang aktris kepada awak media, pada 2018.

3.Tasya Kamila dan Randi Bachtiar

Ibu dua anak ini mengaku kerap melakukan sleep call bersama sang suami, Randi Bachtiar. Pasalnya setelah lulus S2 dari Columbia University, Randi langsung mendapat pekerjaan di Amerika Serikat yang membuat mereka harus LDR.

Pasangan artis Indonesia suka sleep call. (Foto: Tasya Kamila dan Randi Bachtiar/Instagram/@tasyakamila)

“Kami rutin sih video call, sehari bisa dua kali. Saat aku bangun tidur kan dia mau tidur tuh, sama kalau dia baru bangun tidur dan aku mau tidur,” ungkap ibu dua anak itu kepada awak media, pada Oktober 2022.