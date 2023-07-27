Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isi Chat WA yang Jadi Bukti Inge Anugrah Selingkuh dari Pihak Ari Wibowo

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:05 WIB
Isi Chat WA yang Jadi Bukti Inge Anugrah Selingkuh dari Pihak Ari Wibowo
Ari Wibowo dan Inge Anugrah. (Foto: Instagram/@ariwibowo_official)
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo sebagai penggugat menghadirkan saksi di sidang cerai yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, 26 Juli 2023.

Salah satu saksi bernama Sandi sempat membeberkan aktivitas Inge yang diindikasikan sebagai perselingkuhan. Ia menyerahkan bukti chatnya dengan seseorang bernama Jansen yang mengabarkan Inge bersama seorang pria.

Namun, pihak Inge merasa aduan yang disampaikan saksi Ari Wibowo lemah. Menurutnya, aktivitas yang dilaporkan itu juga berada ruang terbuka.

"Kiriman WA itu bernama Jansen mengabarkan bahwa dia melihat Inge dan seorang laki-laki di tempat fitness, itu saja," ujar Petrus Pattyona sebagai kuasa hukum Inge Anugrah saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023) kemarin.

"Lalu kami tanya, apakah fitness itu tertutup, ternyata tempat terbuka," sambungnya.

Keterangan Sandi di persidangan dinilai Petrus Pattiona sebagai bukti cacat. Pasalnya, dia menilai dugaan perselingkuhan Inge tidak dapat dibuktikan, karena kejadian memang terjadi di tempat umum.

Halaman:
1 2
