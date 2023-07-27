Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Pinkan Mambo Ogah Ceraikan Suami yang Diduga Lecehkan Anak

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |18:19 WIB
Alasan Pinkan Mambo Ogah Ceraikan Suami yang Diduga Lecehkan Anak
Pinkan Mambo. (Foto: Instagram/@pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - Anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley, blakblakan mengaku menjadi korban pelecehan ayah tirinya. Namun, hal itu tak lantas membuat sang artis menceraikannya.

Menurut Michelle, ayah tirinya itu juga sempat dipenjara karena masalah itu. Tetapi Pinkan masih tetap mempertahankan pernikahnnya dengan alasan agama.

"Masih dalam pernikahan. Makanya, yang bikin aku kurang nyaman dan bikin ada masalah sama dia. Habis kejadian pun, habis dilaporin dan masuk penjara, dia tetap dalam hubungan," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Nadia Alaydrus, Kamis (27/7/2023).

"Dan nggak ada keputusan untuk cerai karena dia bilang alasannya sih agama. Aku kurang tahu juga, tapi dari mami bilang karena agama nggak boleh cerai, gitu," sambungnya.

Michelle menceritakan perilaku sang ayah tiri yang mulan melecehkan dia ketika sang ibu tidak ada di rumah. Kala itu usianya masih sekira 12-13 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163849/pinkan_mambo-ZGfR_large.jpg
Pinkan Mambo Jualan Pisang Goreng Rp200.000, Suami: Buset, Keras Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159597/pinkan_mambo-alSL_large.jpg
Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156075/pinkan_mambo-wRtH_large.jpg
Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/33/3072851/pinkan_mambo-tIZD_large.jpg
Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071863/pinkan_mambo-jmuU_large.jpg
Bongkar Kelakuan Arya Khan, Pinkan Mambo : Rasanya Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071845/pinkan_mambo-dh52_large.jpg
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement