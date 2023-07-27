Alasan Pinkan Mambo Ogah Ceraikan Suami yang Diduga Lecehkan Anak

JAKARTA - Anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley, blakblakan mengaku menjadi korban pelecehan ayah tirinya. Namun, hal itu tak lantas membuat sang artis menceraikannya.

Menurut Michelle, ayah tirinya itu juga sempat dipenjara karena masalah itu. Tetapi Pinkan masih tetap mempertahankan pernikahnnya dengan alasan agama.

"Masih dalam pernikahan. Makanya, yang bikin aku kurang nyaman dan bikin ada masalah sama dia. Habis kejadian pun, habis dilaporin dan masuk penjara, dia tetap dalam hubungan," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Nadia Alaydrus, Kamis (27/7/2023).

"Dan nggak ada keputusan untuk cerai karena dia bilang alasannya sih agama. Aku kurang tahu juga, tapi dari mami bilang karena agama nggak boleh cerai, gitu," sambungnya.

Michelle menceritakan perilaku sang ayah tiri yang mulan melecehkan dia ketika sang ibu tidak ada di rumah. Kala itu usianya masih sekira 12-13 tahun.