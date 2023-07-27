Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Pamer Visa Inggris, Bakal Temui Lolly di London?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |05:30 WIB
Nikita Mirzani Pamer Visa Inggris, Bakal Temui Lolly di London?
Nikita Mirzani (Foto: Instagram)
JAKARTA - Artis kontroversial Nikita Mirzani baru-baru ini mengunggah foto visa untuk berangkat ke Inggris. Tak sendiri, ia bahkan mengajak dua putranya, Azka dan Arkana untuk berlibur ke sana.

Melalui akun Instagram Storynya, Niki tampak membagikan foto visa miliknya serta kedua buah hatinya yang sudah berhasil di dapatkannya berkat bantuan salah satu agen travel. Bahkan, ia juga tampak tak sabar untuk bisa mengunjungi London, Inggris.

"Alhamdulillah, terima kasih @rajawalitour.id. London yuhu," tulis Nikita Mirzani di akun Instagram Storynya.

Lewat akun Instagram Storynya, Niki pun mengucap syukur lantaran kedua buah hatinya bisa ikut pergi ke London bersama dirinya. Namun, tidak diketahui pasti kapan ketiganya akan berangkat menuju London, tempat dimana putri sulung Niki, Laura Meizani, menempuh pendidikan.

Nikita Mirzani

"Alhamdulillah semua dapat," imbuhnya lagi sambil melampirkan visa kedua putranya itu.

Sementara itu, tidak diketahui pula apa tujuan pasti Nikita Mirzani pergi ke London. Mengingat, hingga kini hubungannya dengan putri semata wayangnya masih memanas.

Hubungan keduanya diketahui memanas usai Lolly memilih untuk tidak ikut angkat bicara terkait hubungan rumah tangga Niki dengan Toni. Bahkan lantaran hal itu, Niki pun mengatakan jika dirinya akan berhenti membiayai sekolah putrinya di Inggris.

