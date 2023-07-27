Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebut Aldi Taher Mirip Nicholas Saputra, Raffi Ahmad: Dulu Nggak Begitu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |04:30 WIB
Sebut Aldi Taher Mirip Nicholas Saputra, Raffi Ahmad: Dulu Nggak Begitu
Aldi Taher (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktor Aldi Taher diketahui mulai terjun ke dunia hiburan sejak 2001 silam. Kala itu, pemilik nama asli Rahmat Aldiansyah tersebut mengikuti ajang pencarian model majalah.

Tiga tahun setelahnya, sosok Aldi baru benar-benar diketahui masyarakat lantaran penampilannya sebagai bintang video klip dari lagu hits milik ADA Band, Manusia Bodoh. Selain itu, ia juga diketahui merupakan salah satu finalis di ajang MTV VJ Hunt.

Hubungan persahabatan antara Aldi Taher dan Raffi Ahmad sendiri diketahui telah terjalin sejak dirinya mulai merintis karier di dunia hiburan. Tepatnya saat ia menjadi model di 2001, bahkan keduanya juga sempat membentuk grup band bersama Irwansyah, dan Naga ADA Band yang dinamai Radio Band.

Akan tetapi, usai berjuang melawan kanker, mendadak sifat Aldi berubah 360 derajat. Sosoknya yang cool justru berubah menjadi kontroversial dan juga nyentrik. Bahkan hal itu sempat dibenarkan oleh Raffi Ahmad selaku sahabatnya.

Aldi Taher

"Demi Allah dulu nggak begitu," ucap Raffi Ahmad dalam video di YouTube Abdel Achrian.

"Gua kenal (Aldi Taher) dari tahun 2001, di cover boy bareng. Dia dulu ganteng banget kayak Nicholas Saputra, cool banget," sambungnya.

