Ivo Frans Sonya Terapkan Ilmu Perkuliahan Demi Kesuksesan Sebagai Influencer dan Pengusaha

JAKARTA - Ivo Frans Sonya merupakan inspirasi bagi generasi muda. Bagaimana tidak, di usianya yang baru 35 tahun, ia mampu menorehkan prestasi sebagai seorang pengusaha sukses dan juga influencer.

Wanita kelahiran Pekanbaru ini diketahui memulai langkahnya di dunia bisnis lewat usaha baby shop yang didirikannya pada 2014 silam. Keuletannya bahkan membuat usaha yang didirikannya semakin berkembang hingga mampu mendirikan sebuah butik yang diberi nama VINIA Boutique pada 2019.

BACA JUGA: Influencer Marie Shantica Wibisana Akui Tertarik dengan Kesehatan Mental Gen Z

Pada 2022, ia pun kembali mendirikan bisnis bernama Kopte yang bahkan langsung sukses dan mendapatkan tempat dihati masyarakat. Khususnya masyarakat d Pekanbaru.

"Kuncinya tidak lepas dari konsistensi dan dedikasi dalam menjalani setiap langkah karier. Semangat pantang menyerahnya lah yang mengantarkan saya menjadi contoh teladan bagi banyak generasi muda yang bermimpi meraih kesuksesan," ungkap pemilik akun Instagram @sonyaivoo itu.

Sebagai pengusaha, Ivo Frans menyadari bahwa media sosial mampu menjadi peluang baginya untuk mempromosikan usahanya. Bahkan beberapa platform sengaja dimanfaatkan olehnya untuk berbagi tentang gaya hidup, fashion, dan juga kecantikan.

Dengan gaya yang autentik dan inspiratif, Ivo berhasil menarik perhatian ribuan pengikut, terutama generasi muda yang mengagumi gaya berbusananya.

Bukan cuma itu, Ivo juga kerap membagikan konten travelling ketika ia sedang mengunjungi tempat-tempat eksotis.

"Tidak hanya menginspirasi untuk menjelajahi dunia, tetapi juga menunjukkan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan dapat diwujudkan melalui karya dan passion yang dijalani," katanya.