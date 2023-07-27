Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Hari Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:50 WIB
Virgoun Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Hari Ini
Virgoun diperiksa polisi (Foto: IG Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Virgoun menyambangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kamis (27/7/2023).

Namun, kedatangan Virgoun di Polda Metro Jaya tak banyak diketahui publik. Beredar kabar, vokalis Last Child ini sudah berada di kantor polisi sejak siang.

Pengacara Virgoun, Sandy Arifin, menemui awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimsus. Ia membenarkan bahwa kliennya tengah diperiksa penyidik.

Virgoun Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Hari Ini

Namun sayang, Sandy Arifin belum mau bicara terkait pemeriksaan kasus apa yang tengah dijalani sang musisi.

"Ini baru mau mulai. Agendanya panggilan atas laporan pelapor. Pelapornya ada lah," kata Sandy Arifin di Polda Metro Jaya, Kamis (27/7/2023).

Tak ingin banyak bicara, Sandy Arifin kemudian langsung masuk kembali ke Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sekadar informasi, Virgoun sempat dilaporkan Tenri Ajeng Annisa ke Polda Metro Jaya pada 6 Mei 2023 atas dugaan pencemaran nama baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041052/virgoun-GYFb_large.jpg
Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040790/virgoun-BRdj_large.jpg
Virgoun Sudah 2 Kali Bertemu Anak Usai Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040741/virgoun-j0EB_large.jpg
Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement