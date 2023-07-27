Virgoun Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Hari Ini

JAKARTA - Virgoun menyambangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kamis (27/7/2023).

Namun, kedatangan Virgoun di Polda Metro Jaya tak banyak diketahui publik. Beredar kabar, vokalis Last Child ini sudah berada di kantor polisi sejak siang.

Pengacara Virgoun, Sandy Arifin, menemui awak media yang menunggu di depan gedung Ditreskrimsus. Ia membenarkan bahwa kliennya tengah diperiksa penyidik.

Namun sayang, Sandy Arifin belum mau bicara terkait pemeriksaan kasus apa yang tengah dijalani sang musisi.

"Ini baru mau mulai. Agendanya panggilan atas laporan pelapor. Pelapornya ada lah," kata Sandy Arifin di Polda Metro Jaya, Kamis (27/7/2023).

Tak ingin banyak bicara, Sandy Arifin kemudian langsung masuk kembali ke Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sekadar informasi, Virgoun sempat dilaporkan Tenri Ajeng Annisa ke Polda Metro Jaya pada 6 Mei 2023 atas dugaan pencemaran nama baik.