Akrab Banget! Jovial dan Andovi da Lopez Main Basket Bareng Andrew Garfield di London

LONDON - Beberapa waktu lalu, kakak beradik Jovial dan Andovi da Lopez membagikan momen saat bermain basket bersama aktor Andrew Garfield. Mereka bertemu saat sedang berada di London, Inggris.

Dalam sebuah unggahan bersama, Jovial dan Andovi memamerkan pose keakraban mereka saat bermain basket bersama bintang film Spider-man itu. Mereka tampak santai mengenakan outfit untuk berolahraga.

Andovi da Lopez tampak mengenakan jersey tim basket NBA Los Angeles Lakers berwarna kuning. Sementara, Jovial da Lopez mengenakan kaos biru dongker bertuliskan “broneo”.

Sementara Andrew Garfield mengenakan kaus dan celana pendek hitam dilengkapi dengan topi terbalik. Andovi pun menilai bahwa Andrew Garfield sosok yang begitu ramah.

"Sebelum buat @polarisasimusikal , harus main basket sama orang yang sudah terlibat dalam banyak musikal. Dan juga kebetulan Spiderman. Very nice and humble guy. Thank you Andrew Garfield!," tulis Andovi da Lopez dikutip dari unggahan Instagramnya, Kamis (27/7/2023).

Andovi juga mengunggah momen saat dirinya mendapat operan bola dari Andrew Garfield yang sukses mendapatkan poin. Terlihat sebelumnya Andrew Garfield berusaha mengecoh lawan sebelum mengoper bola ke Andovi.