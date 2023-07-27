Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melly Goeslaw Maafkan Oknum Pencatut Namanya untuk Obat Pelangsing, Tapi...

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:40 WIB
Melly Goeslaw Maafkan Oknum Pencatut Namanya untuk Obat Pelangsing, Tapi...
Melly Goeslaw. (Foto: Selvianus /MPI)
A
A
A

JAKARTA - Melly Goeslaw memilih maafkan sejumlah oknum yang mencatut namanya untuk beberapa produk obat pelangsing setelah melayangkan somasi.

Namun, pelantun I Just Wanna Say I Love You ini memaafkan secara cuma-cuma. Pasalnya, ia menginginkan adanya persyaratan khusus untuk meminimalisir kejadian serupa di kemudian hari.

"Penegasan bahwa sudah terjadi, sudah jangan diulangi lagi. Teh Melly juga sudah memaafkan," ujar Ina Rachman, kuasa hukum Melly Goeslaw dalam konferensi pers di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

"Jangan diulang lagi, setelah preskon ini selesai, kalau ada yang pakai foto klien, kami langsung proses," lanjutnya.

Setelah Melly melayangkan somasi pada pekan lalu, sejauh ini sudah ada beberapa pihak menghubunginya. Rata-rata meminta maaf atas tindakan yang mereka lakukan.

Halaman:
1 2
