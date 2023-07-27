Kronologi Meninggalnya Taufik Lala, Asam Lambung Naik Usai Bersepeda

JAKARTA - Adik ipar Taufik Lala, Rizqi mengungkap kronologi meninggalnya sang pesinetron. Sebelum kepergiannya, mendiang ternyata masih sempat menyiapkan sarapan untuk keluarganya.

Setelah itu, ia melanjutkan aktivitas lain. Taufik pergi bersepeda bersama rekan pelawak bernama Burhan.

"Beliau tuh sudah rapi, pagi sebelum kejadian kemarin, nyiapin makanan untuk istrinya, anaknya terus dia olahraga naik sepeda," ujar Rizqi saat ditemui di TPU Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (27/7/2023).

Di tengah perjalanannya, Taufik Lala mampir untuk makan mie ayam. Ia pun mengeluhkan bahwa merasa tidak nyaman karena asam lambungnya naik.

Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju ke bengkel untuk memeriksa sepedanya. Taufik Lala sempat ditawari segelas teh oleh tukang bengkel, tapi ia menolak karena merasa asam lambungnya naik.

"Nah itu dari situ, dia makan pangsit dan mungkin dia rasain sudah nggak enak lambungnya pas dia makan pangsit mie ayam. Terus dia mau minum, ditawarin sama tukang bengkel, 'Mau minum teh nggak bang?' dia jawab 'Nggak usah, asam lambung gua lagi naik,'" sambungnya.

Tak jadi minum teh, Ia akhirnya minum air putih yang dibawanya. Saat minum, almarhum sempat tersedak dan batuk, kemudian langsung pingsan di tempat.