HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia Ngaku Pernah Dipergoki Anak saat Bercinta

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |00:30 WIB
5 Artis Indonesia <i>Ngaku</i> Pernah Dipergoki Anak saat Bercinta
Artis Indonesia ngaku pernah dipergoki anak saat bercinta. (Foto: Instagram/@inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis Indonesia ngaku pernah dipergoki anak saat bercinta. Hal itu, diakui para artis ini membuat mereka canggung hingga malu. Bahkan ada yang mengaku tidak mood melanjutkan kegiatan tersebut.

Berikut deretan artis Indonesia ini yang blakblakan mengaku pernah dipergoki anak saat bercinta. Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Jessica Iskandar

Jessica Iskandar menceritakan pengalamannya nyaris dipergoki putra sulungnya sedang bercinta dengan sang suami saat menjadi bintang tamu podcast YouTube Deddy Corbuzier, pada 22 Juli 2023.

Artis Indonesia mengaku pernah dipergoki anak saat bercinta. (Foto: Instagram/@inijedar)

Artis Indonesia mengaku pernah dipergoki anak saat bercinta. (Foto: Instagram/@inijedar)

“Jadi, El mau masuk ke kamar kami untuk bilang selamat malam untuk tidur. Nah, kedengaran tuh suara cekrek (pintu akan dibuka). Kami langsung tarik selimut, belagak sedang nonton,” ujarnya mengenang peristiwa tersebut.

2.Praz Teguh

Komika Praz Teguh juga sempat mengungkapkan pengalamannya dipergoki anak sedang bercinta saat menjamu Jessica Iskandar dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier, pada 22 Juli 2023.

Artis Indonesia mengaku pernah dipergoki anak saat bercinta. (Foto: Instagram/@praz_teguh)

Artis Indonesia mengaku pernah dipergoki anak saat bercinta. (Foto: Instagram/@praz_teguh)

“Posisi kami sedang sama-sama berdiri. Lucu bro, jadi (pas anak masuk) kami jadi kabur-kaburan. Gue naik ke tempat tidur dan pakai selimut, sementara istri masuk kamar mandi,” kata sang komika.

3.Hesti Purwadinata

Artis Indonesia ngaku pernah dipergoki anak saat bercinta selanjutnya adalah Hesti Purwadinata. Dalam Tonight Show Premiere, pada Agustus 2021, dia mengaku, lupa mengunci pintu kamar saat sedang berhubungan badan dengan sang suami.

Artis Indonesia mengaku pernah dipergoki anak saat bercinta. (Foto: Instagram/@hestipurwadinata)

Artis Indonesia mengaku pernah dipergoki anak saat bercinta. (Foto: Instagram/@hestipurwadinata)

Saat sang anak masuk secara tiba-tiba, Hesti mengaku, sangat terkejut. “Untungnya, kami main ditutupi selimut waktu itu. Ya langsung tarik saja selimutnya,” tutur sang presenter mengenang momen tersebut.

Halaman:
1 2

