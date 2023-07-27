Ari Wibowo Dituding Gemar Pergi Karaoke dan Mabuk

JAKARTA - Pengacara Inge Anugrah, Petrus Bala Pattiona menyebut, Ari Wibowo seringkali keluar malam untuk pergi ke tempat karaoke. Dia juga mengklaim keterangannya ini dibenarkan oleh salah satu saksi hadir di sidang cerai Ari dan Inge.

Hal ini disampaikan Petrus Bala usai menghadiri sidang cerai Ari Wibowo dan Inge Anugrah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023). Beragenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pengunggat, dalam hal ini Ari Wibowo.

“Jadi, sopir (yang menjadi saksi di sidang) itu menerangkan bahwa bisa sebulan dua kali pak Ari ke tempat karaoke di tempat Blok S, datang jam sembilan pulang jam dua,"ungkap Petrus kepada awak media.

"Tadi ketika menjawab pertanyaan pengacaranya, ‘Apakah pak Ari dalam keadaan mabuk, tidak bisa jalan?’ tapi sopirnya mengatakan, ‘Mabok tidak, bisa jalan, hanya bau minuman’," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Inge mengaku ketika Ari pulang ke rumah, ia sering mencium bau alkohol dari mulut sang suami. Dia mengklaim bahwa kebiasaan itu sudah dilakukan Ari sejak lama, ketika keduanya membina bahtera rumah tangga.

"Kadang-kadang aku masih agak kebangun subuh gitu ke cium, tapi mostly aku tidur jam 21.00 WIB atau jam 22.00 WIB, bangun jam 05.00 WIB. Itu dia pulang, aku nggak tahu, jadi memang beda lifestyle, sometimes kecium,” beber Inge Anugrah.