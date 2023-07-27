Advertisement
Mulai Cari Nama Anak Perempuan, Nagita Slavina Hamil Anak Ketiga?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:17 WIB
Mulai Cari Nama Anak Perempuan, Nagita Slavina Hamil Anak Ketiga?
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Foto: Instagram)
JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini terlibat sebuah perbincangan di akun YouTubenya. Dalam video tersebut, pasangan ini tampak membahas soal nama anak perempuan, seandainya Gigi hamil lagi.

Pasangan ini sendiri tampaknya sudah cukup siap jika Rayyanza akan memiliki adik. Bahkan keduanya pun terlihat cukup berharap jika anak ketiga mereka memiliki jenis kelamin perempuan.

Menariknya, pasangan ini sempat membahas soal inisial nama dari anak perempuan mereka. Bahkan mereka sempat berpikir untuk memberikan inisial R pada nama anak ketiga mereka yang diharapkan berjenis kelamin perempuan.

"Rafathar sama Rayyanza kalau punya adik perempuan inisial namanya R juga apa nggak?," tanya Nagita Slavina kepada Raffi Ahmad.

"Boleh R," jawab Raffi.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Akan tetapi, Gigi sontak cembertu lantaran kedua anak laki-lakinya memiliki inisial R sama seperti suaminya. Hal itu membuat Raffi akhirnya memberikan usul agar nama anak perempuan mereka berinisial N, seperti inisial Nagita.

"Ih aku nggak punya teman," kata Gigi sambil cemberut.

"N deh N, oke N, N Nona," timpal Raffi Ahmad.

Sementara itu, meski belum diketahui kapan Gigi akan kembali hamil, Raffi tampak antusias dan meminta netizen untuk memberikan usulan nama bagi anak perempuannya kelak.

"Oke, guys. Jadi, siap-siap saja cari nama N buat anak aku, kalau dia sudah mau hamil," tutup Raffi.

Pembicaraan soal pemberian nama anak perempuan tersebut membuat netizen ramai berkomentar. Bahkan, banyak yang menduga bahwa Gigi sudah mengandung calon adik dari Rafathar dan Rayyanza.

