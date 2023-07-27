Lucinta Luna Menangis Bahagia Usai Beli Villa Rp15 Miliar di Bali

JAKARTA - Selebgram Lucinta Luna saat ini tengah merasakan kebahagiaan yang bukan main. Pasalnya, ia baru saja berhasil membeli villa mewah dengan harga fantastis.

Hal tersebut bahkan sempat dibagikannya lewat video di TikTok. Dalam unggahannya, Lucinta bersama kekasih bulenya, Alan, terlihat duduk berhadapan dengan beberapa pria yang menyodorkan sejumlah dokumen.

Rupanya, saat itu Lucinta Luna sedang menandatangani surat-surat penting terkait kepemilikan villa.

Menariknya, bukan ratusan juta. Villa baru Lucinta ini diakuinya dibeli seharga Rp15 Miliar.

"ALHAMDULILLAH ... akhirnya VILLA IMPIANKU SEHARGA 15M seluas 12are telah jadi dan sudah ku tanda tangani di depan Pak NOTARIS beserta sertifikat Hak milik Seumur Hidup," kata Lucinta Luna, dikutip pada Kamis (27/7/2023).

Sambil menorehkan tanda tangan, sosok yang kerap menyebut dirinya sebagai Ratu Keabadian ini tak kuasa menahan tangis. Sementara di sampingnya, Alan hanya tersenyum sumringah sembari memegang erat kedua lengan kekasih tercinta.

Jika dilihat dari lokasi yang dicantumkan oleh Lucinta Luna pada video TikTok tersebut, sepertinya Villa Lucinta ada di kawasan Denpasar, Bali. Dia juga mengungkap rasa bersyukurnya mampu membeli villa mewah.

"Villa mewahku siap ditempati , usaha tidak menghianati hasil ... menjelang di hari PERNIKAHANKU bersama my FUTURE HUSBAND," tuturnya.