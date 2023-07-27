Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Menangis Bahagia Usai Beli Villa Rp15 Miliar di Bali

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:42 WIB
Lucinta Luna Menangis Bahagia Usai Beli Villa Rp15 Miliar di Bali
Lucinta Luna (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Lucinta Luna saat ini tengah merasakan kebahagiaan yang bukan main. Pasalnya, ia baru saja berhasil membeli villa mewah dengan harga fantastis.

Hal tersebut bahkan sempat dibagikannya lewat video di TikTok. Dalam unggahannya, Lucinta bersama kekasih bulenya, Alan, terlihat duduk berhadapan dengan beberapa pria yang menyodorkan sejumlah dokumen.

Rupanya, saat itu Lucinta Luna sedang menandatangani surat-surat penting terkait kepemilikan villa.

Menariknya, bukan ratusan juta. Villa baru Lucinta ini diakuinya dibeli seharga Rp15 Miliar.

Lucinta Luna

"ALHAMDULILLAH ... akhirnya VILLA IMPIANKU SEHARGA 15M seluas 12are telah jadi dan sudah ku tanda tangani di depan Pak NOTARIS beserta sertifikat Hak milik Seumur Hidup," kata Lucinta Luna, dikutip pada Kamis (27/7/2023).

Sambil menorehkan tanda tangan, sosok yang kerap menyebut dirinya sebagai Ratu Keabadian ini tak kuasa menahan tangis. Sementara di sampingnya, Alan hanya tersenyum sumringah sembari memegang erat kedua lengan kekasih tercinta.

Jika dilihat dari lokasi yang dicantumkan oleh Lucinta Luna pada video TikTok tersebut, sepertinya Villa Lucinta ada di kawasan Denpasar, Bali. Dia juga mengungkap rasa bersyukurnya mampu membeli villa mewah.

"Villa mewahku siap ditempati , usaha tidak menghianati hasil ... menjelang di hari PERNIKAHANKU bersama my FUTURE HUSBAND," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement