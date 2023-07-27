Cokro Gunawan Widjaja Berencana Buat Buku dari Kisah Inspiratifnya dalam Konten Medsos

JAKARTA - Cokro Gunawan Widjaja merupakan seorang influencer asal Surabaya, Jawa timur. Ia memulai kariernya sebagai seorang entrepreneur di bidang retail dan usaha b2b, hingga kini didapuk menjadi salah satu dari segudang sosok inspiratif Tanah Air lewat cerita-cerita pendeknya.

Kisah perjalanan kariernya sendiri dimulai ketika ia lulus dan bekerja sebagai seorang IT di sebuah perusahaan swasta hingga akhirnya menjabat sebagai manager operasional tiga tahun setelahnya. Akan tetapi, Cokro memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dua tahun setelah mendapat jabatan baru lantaran memilih menjadi seorang wiraswasta.

Dengan modal pas-pasan ditambah baru saja menikah, ia mengaku hanya bisa mengandalkan relasi. Sayangnya lantaran usahanya sepi, ia pun mencoba bisnis dibidang asuransi sampai akhirnya mendirikan Koala Finansial.

Pemilik akun media sosial @cokrogunawan ini mengatakan bahwa idenya untuk membuat konten video motivasi bermula dari pekerjaannya di perusahaan asuransi. Kala itu, ia didapuk sebagai leader untuk dapat memotivasi dan menginspirasi timnya agar semangat bekerja.

"Awalnya karena sering cari-cari video motivasi. Lalu setelah itu saya mencoba membuat video sendiri dengan durasi pendek, sekitar 1 sampai 1,5 menit di Instagram," ujarnya.

Tak disangka, video buatan pria 51 tahun ini cukup disukai oleh banyak orang. Mengingat cerita yang dibagikannya cukup variatif dan relate dengan kehidupan sehari-hari.

"Ternyata banyak disukai ibu-ibu dan bapak-bapak. Mereka suka mem-forward video-video saya ke anak mereka," jelasnya.